Okan Buruk'tan hakem Oğuzhan Çakır'a tepki!

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Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maç 2-2 sona erdi.

Eyüpspor, 13. dakikada Emre Akbaba ile 1-0 öne geçti. Galatasaray, Barış Alper'in golüyle 45+5. dakikada eşitliği yakaladı.

Sarı kırmızılı-takım 47. dakikada Roland Sallai'nin golüyle 2-1 öne geçti. Konuk ekip 71. dakikada Prince Ampem'in golüyle eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

"SEN ANCAK 1. LİG'DE MAÇ YÖNETİRSİN"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hakem Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi.

Buruk, Galatasaray tribünlerinin kararlarına tepki gösterdiği Oğuzhan Çakır'a maç içerisinde "Hocam, sen ancak 1. Lig'de maç yönetirsin" dediği öne sürüldü.

NELER YAŞANMIŞTI?

Daha önce 3-3 biten Galatasaray - Kasımpaşa maçında düdük çalan Oğuzhan Çakır'a konuk ekip lehine çaldığı düdük sonrası Okan Buruk'un "Hocam bu penaltıyı verirsen burada maç yönetemezsin" dediği iddia edilmişti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, canlı yayında "Bakalım o hakem ne zaman Galatasaray maçına gidecek, bana göre en büyük ceza o, Okan Buruk'un onu çiçekle karşılaması lazım" demişti.