Okan Buruk'tan Halil Umut Meler açıklaması: Arkadaşım değil

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TV100'de yaptığı açıklamada Süper Lig'deki hakem tartışmalarına dair konuştu.

Buruk, Halil Umut Meler ile arkadaş olduğuna yönelik açıklamalara cevap verdi.

"SADECE F.BAHÇE DEĞİL, BİZ DE YAPIYORUZ"

Okan Buruk, "Fenerbahçe'nin maçtan sonra özellikle hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalar hakemleri etkiliyor mu" sorusuna şu yanıtı verdi:

Herkes açıklama yapıyor. Sadece Fenerbahçe olarak görmemek lazım. Biz de yapıyoruz. Bazısı dozajı artırıyor. Hakemlerin neler yaşadığını bilmiyoruz. Orada da çok değişim var. MHK, listeler, kokartlar değişiyor. İnşallah kimsenin şikayet etmediği biçimde olur. 'VAR gelince azalır' dedik, 'VAR orada mı karışacak, burada karışamaz' diyorlar.

"YABANCI VAR'LAR DA HATA YAPTI"

Yabancı VAR hakemlerinin de hata yaptığını belirten Okan Buruk, "Yabancı VAR hakemleri, geçen sezon insanların VAR üzerinde konuşmasını azalttı. Onların da yanlışları oldu. Türk hakem yapsaydı çok konuşulurdu, yabancı yapınca konuşulmadı." dedi.

"HAKEMLERİN ÖZGÜVENE İHTİYACI VAR"

Hakemlerin özgüvene ihtiyacı olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Hakemlerin desteğe ihtiyacı var ama en önemlisi özgüvene ihtiyaçları var. Sahayı, maçı her şeyi onların yönettiği özgüveniyle çıkmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"HALİL UMUT MELER ARKADAŞIM DEĞİL"

Halil Umut Meler'le arkadaş olmadığını dile getiren Okan Buruk, "Halil Umut Meler, çok önemli bir hakem. Avrupa'da çok önemli maçlar yönetiyor. Türkiye'deki maçlarında sıkıntı yaşıyordu. İyi hakem olduğunu biliyoruz. Ne kadar önemli maçlar yönettiğini biliyoruz. Bu arada benim arkadaşım değil. Okan Hoca'nın arkadaşı diyorlar da değil. Çok seviyorum, Türkiye'nin en iyi hakemi." açıklamasını yaptı.

"ARKADAŞI OLMAK İSTERİM"

Hakemlerle daha çok vakit geçirmeleri gerektiğini belirten Okan Buruk, "Darp edildiğinde telefonla konuştum, onu da birinden aldım telefonunu. Bir kere telefonda konuştum. Ben aradığımda yanında biri vardı. Arkadaşı olmak isterim. Karakterli biri. Saha içerisinde hepsiyle arkadaşız bir yerde. Arkadaş olmak kadar normal bir şey yok. Günlük hayatımızda da görüşüyormuşuz gibi bir durum oldu. Bence aslında hepimizin hakemlerle daha çok vakit geçirmesi gerekiyordur" ifadelerini kullandı.