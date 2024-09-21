Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya çok konuşulan bakış! Sosyal medya bunu konuşuyor

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada kendi kalesine Dominik Livakovic, 28. dakikada Dries Mertens, 59. dakikada Gabriel Sara kaydetti.
Fenerbahçe'nin tek golünü 63. dakikada penaltıdan Edin Dzeko attı.
FENERBAHÇE 32 MAÇ SONRA KAYBETTİ
Fenerbahçe 322 sonra ligde ilk mağlubiyetini aldı. Sarı lacivertli takım, en son Trabzonspor'a kaybetmişti. 32 maç sonra ligde kaybetmiş oldu.
GALATASARAY 6'DA 6 YAPTI
Galatasaray, bu galibiyetle ligde 6'da 6 yapan tek takım unvanını sürdürdü.
PUAN FARKI 5'E ÇIKTI
Galatasaray bu sonucun ardından puanını 18'e çıkardı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önüne geçti. Fenerbahçe ise 13 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Fenerbahçe ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.
OKAN BURUK'TAN MOURINHO'YA VİRAL BAKIŞ
Öte yandan maç anında çekilen bir fotoğraf da sosyal medyaya damga vurdu.
Okan Buruk'un Jose Mourinho'ya kulübeye oturmasını söylediği anda çekilen kare gündem oldu.
İşte o kareler...
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