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Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya çok konuşulan bakış! Sosyal medya bunu konuşuyor

Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya çok konuşulan bakış! Sosyal medya bunu konuşuyor Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-1 mağlup olurken, Okan Buruk'un Jose Mourinho'ya attığı bakış çok konuşuldu.