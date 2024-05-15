Okan Buruk'tan Kerem Demirbay kararı! Kaptan yapacak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların orta sahası Kerem Demirbay'ı takım kaptanlarından biri yapmak istiyor.

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Süper Lig'de 36 haftası geride kalan 2023-2024 sezonunda topladığı 99 puanla lider durumda bulunan Galatasaray'ın çalıştırıcısı Okan Buruk, bir karara imza attı.

Lig tarihindeki 24. şampiyonluğuna çok yakın olan sarı-kırmızılı takımda, taraftarın sevdiği isimler arasında olan Kerem Demirbay'la ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Okan Buruk, takım kaptanı yapmak istiyor

Sports Digitale'nin haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın yıldız oyuncusu Kerem Demirbay'ı takımın kaptanlarından birisi yapmak istiyor.

Haberin detaylarında Okan Buruk'un, sezon başında gelmesine rağmen takım içerisinde saygı gördüğü ve taraftarlar tarafından çok sevilmesi nedeniyle bu kararı aldığı söylendi.

41 maçta oynadı

Yaz transfer döneminde Alman ekibi Bayer Leverkusen'den Galatasaray'a 3.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında giden 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon sarı-kırmızılı takımla 41 resmi maça çıktı.

Kerem Demirbay, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 7 asistle mücadele etti.