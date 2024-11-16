Okan Buruk'tan Kerem Demirbay'a ayrılık izni çıkmadı

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Galatasaray'da az forma şansı bulduğu gerekçesiyle takımdan ayrılmak isteyen Kerem Demirbay ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör Okan Buruk'un, oyuncusuyla bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Deneyimli teknik adamın, Kerem Demirbay'a kendisini Sara'nın alternatifi olarak gördüğünü söylediği ve sezon sonuna kadar kalmasını istediği öğrenildi.

OCAK AYINDA SON KARARINI VERECEK

31 yaşındaki orta sahanın ise kararını ocak ayında vereceğini Buruk'a ilettiği belirtildi.

15 MAÇTA 432 DAKİKA OYNADI

Bu sezon 15 maçta 432 dakika süre alan yıldız oyuncu, söz konusu karşılaşmalarda 2 asiste imza attı.

Demirbay'ın sarı-kırmızılı takımla kontratı 2026 yılında sona erecek.