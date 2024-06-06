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Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda Galatasaray, topladığı 102 puanla şampiyonluğa ulaştı.

Art arda ikinci kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı takım, 24. zaferini yaşadı. Böylelikle Galatasaray'da 5. yıldıza bir adım kaldı.

Geçtiğimiz haftalarda kazanılan şampiyonluğu doyasıya yaşayan sarı-kırmızılılarda Florya'da yapılan kutlamalarda sosyal medyada gündem olan anlar yaşanmıştı.

Okan Buruk'tan küfürlü 'Şinanay' performansı

Sabah saatlerine kadar eğlenen sarı-kırmızılı camiada; Okan Buruk'un küfürlü şarkı söylemesi damga vurmuştu.

Fenerbahçelilerin hafta boyunca "Şinanay da yavrum şina şina nay o... ç... G.Saray" tezahüratına bilenen Okan Buruk'un şarkının sonunu "A... s... G.Saray" olarak çevirmesi dikkat çekmişti.

Özür diledi

Bu anlar bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılanırken Okan Buruk'tan günler sonra açıklama geldi.

GS TV'ye röportaj veren Buruk, yaşananlardan dolayı özür dilediğini söyledi.

Okan Buruk'un açıklaması şu şekilde:

Şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kutlamalarda abarttığımız yerler oldu. Bu konuda rahatsız olduğum, mutsuz olduğum yerler oldu. Okan Buruk olarak yıllarca insanların gözünde bir imajım var. Bunun etkilenmesinden dolayı üzüldüm. Özür dilemek istiyorum. Kutlamalar bazen o coşkuyla abartılabiliyor. Kimseyi hedef göstermesek de bazen yanlışlıklar olabiliyor. Kulüp başkanları ve futbolcularda da oluyor. Birçok şeyde görüyoruz. Bu konuda rahatsız olduğumu söylemek istiyorum. Bizler örnek insanlarız. Örnek olmaya devam etmeliyiz. Türk futboluna doğru bir şekilde hizmet etmeliyiz. Türk futboluna yakışır kişiler olmalıyız. Altını çizmek istedim.