Okan Buruk'tan maç sonu olay açıklamalar! Onlar şimdi mutlu olsun

Süper Lig'in 15. haftasında Okan Buruk'un ekibi Galatasaray, 10 kişi kaldığı ve 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Bülent Uygun'un yönetimindeki Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KONUŞACAK BİR ŞEY YOK"

Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ın sakatlık geçirdiği pozisyon sonrasında şunları dedi:

Bilerek bir oyuncunun, kendi mevkisinden koşup direkt arkadaşının ayağına basması, sakatlamak için çaba sarf etmesi, VAR çağırmasına rağmen kırmızı verilmemesi günün özeti. Bu duruma getiren herkes çok mutlu olsun. Ne durumda bilmiyoruz. Milli oyuncu. Ülkenin marka değerine katkı yapmış bir oyuncu. Maç ile ilgili, futbol ile ilgili konuşacak bir şey yok. Herkes için hayırlısı olsun.

"TÜRK FUTBOLU ADINA NELER OLDUĞUNU GÖSTEREN BİR SONLA BİTTİ"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şu şekilde konuştu:

10 kişiyle önemli bir mücadele verdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zor bir deplasmandan 10 karşı kalmamıza galibiyet aldık. Buna sevinmedik. Burada en değerli oyuncularımızdan birinin sakatlanması bizi üzdü. Ben bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Bir milli oyuncunun sakatlanmasına yol açan kişilerin de hesap vermesini gerektiğini düşünüyorum. Futbol adına çok fazla konuşulacak bir şey yok. Bize karşı tutumu maçın sonunda da net bir şekilde gördük. Kendi mevkiinden kalkıp, bir futbolcu arkadaşına böyle yapması doğru değil. Manaj'dan beklemezdim. O da çok önemli bir oyuncu. Bir futbolcuyu sakatlamak Rey Manaj’a yakışmadı. Kırmızı kart vermeyen hakeme de yakışmadı. Sivas şehrine ve Sivasspor’a saygı duyuyorum. Sivasspor’u da tebrik ediyorum. Türk futbolu adına neler olduğunu gösteren bir sonla bitti.