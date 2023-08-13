Okan Buruk'tan maç sonunda hakem Halil Umut Meler'e tepki

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2023-2024 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor'a konuk oldu.

Sarı-kırmızlı ekipte yeni transferlerin mücadelede yer aldığı karşılaşma 0-0'lık skorla sonuçlandı. Hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçın sonucuna göre iki ekip Süper Lig'e 1'er puanla başladı.

Okan Buruk hakemlere tepki gösterdi

Maçın tamamlanmasının ardından ise cephesi itirazda bulundu.

Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından kenarda 4. hakem Burak Şeker'e itirazda bulundu.

Buruk, daha sonra ise sahanın içine girerek mücadelenin hakemi Halil Umut Meler ve yardımcılarına tepki gösterdi.

Okan Buruk'tan maç sonunda hakem Halil Umut Meler'e tepki
Okan Buruk'tan maç sonunda hakem Halil Umut Meler'e tepki

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)