Okan Buruk'tan maç sonunda hakem Halil Umut Meler'e tepki Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor karşılaşmasının bitiş düdüğünün ardından sahaya girerek maçın hakemi Halil Umut Meler'e tepkide bulundu.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2023-2024 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor'a konuk oldu.

Sarı-kırmızlı ekipte yeni transferlerin mücadelede yer aldığı karşılaşma 0-0'lık skorla sonuçlandı. Hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçın sonucuna göre iki ekip Süper Lig'e 1'er puanla başladı.

Okan Buruk hakemlere tepki gösterdi

Maçın tamamlanmasının ardından ise Galatasaray cephesi itirazda bulundu.

Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından kenarda 4. hakem Burak Şeker'e itirazda bulundu.

Buruk, daha sonra ise sahanın içine girerek mücadelenin hakemi Halil Umut Meler ve yardımcılarına tepki gösterdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)