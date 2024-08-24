Okan Buruk'tan Michy Batshuayi kararı

Haber Merkezi
Geçtiğimiz sezon 16 asistle rekor kıran ve Galatasaray'ın üst üste kazandığı iki şampiyonlukta önemli bir rol üstlenen Belçikalı yıldız Dries Mertens, 2024-25 sezonuna ise tutuk başladı.
İlk 4 resmi maçında skor katkısı yapamayan Mertens, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys deplasmanında devrede oyundan alındı ve rövanşta ilk 11'de düşünülmüyor.
MERTENS'İN YERİNE İKİ ADAY: ZIYECH VE BATSHUAYİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-2-3-1 sisteminden vazgeçmezse Faslı yıldız Hakim Ziyech, 10 numara rolünde Mertens'in yerini alacak.
Diğer senaryoda ise Galatasaray, çift forvetli 4-4-2 sistemine geçebilir ve bu durumda formda golcü Michy Batshuayi, Mauro Icardi'nin yanında ileri uçta görev yapacak.
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