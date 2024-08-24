Okan Buruk'tan Michy Batshuayi kararı Salı günkü kritik maç için teknik heyetin aklında iki plan var. 4-2-3-1 sisteminde Hakim Ziyech, 4-4-2 planında Batshuayi ilk 11'de olacak.

Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon 16 asistle rekor kıran ve Galatasaray'ın üst üste kazandığı iki şampiyonlukta önemli bir rol üstlenen Belçikalı yıldız Dries Mertens, 2024-25 sezonuna ise tutuk başladı.

İlk 4 resmi maçında skor katkısı yapamayan Mertens, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys deplasmanında devrede oyundan alındı ve rövanşta ilk 11'de düşünülmüyor.

MERTENS'İN YERİNE İKİ ADAY: ZIYECH VE BATSHUAYİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-2-3-1 sisteminden vazgeçmezse Faslı yıldız Hakim Ziyech, 10 numara rolünde Mertens'in yerini alacak.

Diğer senaryoda ise Galatasaray, çift forvetli 4-4-2 sistemine geçebilir ve bu durumda formda golcü Michy Batshuayi, Mauro Icardi'nin yanında ileri uçta görev yapacak.