Okan Buruk'tan Murat Sancak'a yanıt!

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki karşılaşma, konuk ekibin sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılan müsabaka 1-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle devam ederken Adana temsilcisinde futbolcular yedek kulübesiyle görüşerek 34. dakikada soyunma odasına gitti.

Bir süre beklemenin ardından Galatasaraylı futbolcular da sahadan ayrıldı.

"TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR"

Maçın ardından ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın iddiasına yanıt verdi.

Adana Demirsporlu futbolcu Yusuf Barasi'ye küfür etmediğini söyleyen Okan Buruk, şunları dedi:

Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hayali iddianın, bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim.

MURAT SANCAK NE DEDİ?

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray maçının ardından şu ifadeleri kullandı:

Okan Buruk, beni konuşturmasın. Benim oyuncuma 'S... Git' diyorsun. Bu cesareti kendinde buluyor. Bak Okan Buruk, burası Adana Demirspor, büyük camiadır. Galatasaray'ın hocası olabilirsin, takdir ediyoruz adama küfür edemezsin! Sonra taraftara güzel gözükmek için konuşuyorsun. Bak Okan Hoca ağzımı açtırma, herkes kimin ne olduğunu biliyor! Herkes üç maymunu oynuyor!