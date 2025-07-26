Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması: Önemli bir bütçeyi harcamış olacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tivibu Spor'da açıklamalarda bulundu.,

"OSİMHEN TRANSFERİYLE ÖNEMLİ BİR BÜTÇEYİ HARCAMIŞ OLACAĞIZ"

Victor Osimhen hakkında konuşan Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz, geçen sene 10 numara bölgesini Sara ile bitirdik. Morata'yı zaman zaman ikinci forvet olarak kullandık. Sane üç bölgeyi oynayabiliyor, Yunus'u orada oynatabiliriz. En son hazırlık maçında Sallai'yi orada oynattım, çok iyi oynadı. Sallai'yi sağ bek, sağ açık, sol açık oynattık. Forvet arkasında da dinamik. Alternatifler çok fazla. Bizim için sezon planlaması yapmamız gerekiyor, bütçe de önemli oluyor. Osimhen transferiyle birlikte önemli bir bütçeyi harcamış olacağız. Onu bekliyoruz. İlk önceliğimiz kaleci. Günay çok önemli, çok memnunuz. Geçen sene performansı çok iyi. Bir kaleci daha alıp ikisini yarıştırmamız, yoğun tempoda önemli. Savunmada Arda Ünyay bizi sevindirdi. Metehan geçen sene oynattığımız, altyapıdan yetişmiş bir oyuncu. Arda 18 yaşında ama hazırlık maçlarında çok güçlü oynadı. Sezon başı antrenmanıyla birlikte üstüne koyarak sezona girdi. Savunmada sağ bek ve stoper mevki, ikisini de oynayabilecek bir oyuncu. Bu tür bir düşünce de olabilir. Transferin gidişatına göre..."

"OSİMHEN EN KISA SÜREDE BİTİYOR"

"Önümüzde bir süreç var. En doğru profilleri bulacağız. Şu an yaptığımız, bundan önceki senelerin aksine Sane erken transfer oldu, Osimhen inşallah en kısa sürede bitiyor. Bir kaleci transferiyle birlikte çok transfer yapmadan, net şekilde götürmemiz gerekiyor. Az oyuncu ama doğru oyuncular, direkt katkı sağlayabilecek oyuncular... Zaten çok iyi kadromuz var, çok hazır kadromuz var. Bu oyuncularla adaptasyon sıkıntısı yaşamadan sezona hızlı girmek istiyoruz."

"EN ZORU 1. ŞAMPİYONLUKTU"

"Hedefimiz 26. Hızlıca hedefimizi belirterek başlayalım. Motive oldum. Birçok taraftarımız bizi duymak istiyor. Geriye bakınca çok bir şey anlamıyorsunuz. Sezonlar çok yorucu, stresli. En zoru 1. şampiyonluktu ama iki de zordu. İlk sezon bir şey yaşıyorsunuz, ikinci sezon ilk sezonu hatırlıyorsunuz. Şampiyonluklar öz güvenimizi artırıyor. İnşallah sonunu iyi bitirdiğimiz bir hikaye olur. Tatil de çok hızlı geçiyor. Antrenmana başladığımız ilk gün yeni şampiyonluğa odaklanıyoruz. Şu an tekrar yeni sezona hazırlanıyoruz."

"YARIN Kİ MAÇTA LEROY SANE'Yİ KULLANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

“Leroy Sane, 'Buraya geldim, çok mutluyum. Heyecanlıyım' dedi. Yarın ki maçta Leroy Sane'yi kullanmaya çalışacağız. Taraftarlarımızı stadyuma bekliyoruz. Sane ile transfer öncesinde birçok kez konuştuk. Galatasaray'ı anlattık. Çok istiyorduk. Tatil döneminde konuştuk. 'Tatil nasıl geçti, çok mu hızlı geçti? Hemen adapte olabilecek misin?' diye sordum. O da 'Yok, çok heyecanlıyım. Katılmak için sabırsızlanıyordum' dedi. Burada hedefleri var. Galatasaray taraftarları ile ne kadar çok buluşmak istediğini gösterdi. Sane antrenmanlara başladı. Yarın sabah antrenman yapacak, testler yapılacak. Akşam oynatmaya çalışacağız. Profesyonel oyuncular... Oyuncularımızın yüzde 90'ı hazır döndü. Sane, Manchester City'de sol kanat oynadı, Bayern'de sağ kanat oynadı. Milli takımda forvet arkası oynadı. Dün Icardi ile joker yapmıştım oyun içinde. Forvet arkası pozisyonda da rahat oynayabileceğini düşünüyorum.”

MOURİNHO HAKKINDA