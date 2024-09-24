Okan Buruk'tan PAOK maçı öncesi açıklama Galatasaray'ın başarılı hocası Okan Buruk, PAOK maçı öncesinde önemli mesajlar verdi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, PAOK maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başarılı teknik adam PAOK maçının önemini vurgularken, hafta sonunda oynanan Fenerbahçe derbisi hakkında da konuştu.

Batshuayi çok fazla forma şansı buluyor. Fenerbahçe maçından sonra ben de konuştum çünkü çok oynamak istiyordu. Maçı 3-0'a getirdiğimiz yerde hakemin verdiği yanlış penaltı bizim için çoğu şeyi değiştirdi. Biraz daha 3-1'i korumak üzerine hamleler yaptık. Batshuayi bizim için çok önemli ve bize destek vermeye devam edecek. Bundan önceki senelere göre süreleri çok yüksek. Biz bu süreleri ona veriyoruz.

BURUK'TAN DERBİ MESAJI

Şimdi de kendimizi dev aynasında görmememiz gerekiyor! Mental olarak yarınki maça çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Özgüvenimiz yerinde ama "Biz hafta sonu Fenerbahçe'yi yendik!" demememiz gerekiyor.

"SUNİ BİR ORTAM YARATILIYOR"

Dışardan öyle gözükse de bizim Florya'daki ortamımız bambaşka. Her şey çok farklı yansıtılıyor. Suni bir ortam yaratılıyor. Sezon başında hatalar yaptık ama adı üstünde sezon başı, hazırlık aşaması.

"HEDEFİMİZ KAZANMAK"

Hedefimiz yeni formattan devam etmek. Hayallerimize ilerlemek. İlk maç çok önemli. Son üç maçın performansı isteği lehimize yansıyor. Üst üste oynamamıza rağmen devam ediyoruz. Bu dördüncü maçımız. Hafta sonu bir maç daha oynayacağız. Mental olarak çok iyi durumdayız. Yarın hedefimiz kazanmak. Galatasaray ve Türk futbolu için iyi işler yapmak istiyoruz. Rakibimiz geçen yılın Yunanistan şampiyonu. Çok değerli bir teknik adamları var. Rakibimizin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Geçen sene Yunanistan ligini yakından takip ettik. Hedefimiz kazanmak.