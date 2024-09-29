Okan Buruk'tan hakeme penaltı tehdidi Kasımpaşa ile dramatik şekilde 3-3 berabere kalan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk'un penaltı kararı veren hakeme anlık tepkisi dikkat çekti: Bir daha burada maç yönetemez

Haber Merkezi

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa karşısında 3-0 öne geçtiği maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada beklenmedik bir puan kaybı yaşarken, karşılaşmanın en dikkat çekici anlarından biri teknik direktör Okan Buruk'un hakeme gösterdiği sert tepki oldu.

HAKEM OĞUZHAN ÇAKIR VAR'A GİTTİ

Maçın 82. dakikasında Kasımpaşalı oyuncu Fall, ceza sahasında Jakobs'un elle müdahale ettiğini iddia ederek penaltı talep etti. Kasımpaşa oyuncuları bu duruma yoğun bir şekilde itiraz ederken, VAR hakemi Ali Şansalan, hakem Oğuzhan Çakır'ı pozisyonu yeniden incelemesi için monitöre davet etti.

PENALTI KARARI VEREN HAKEME: "BİR DAHA BURADA MAÇ YÖNETEMEZ"

Yapılan inceleme sonrasında Oğuzhan Çakır, Jakobs'un topa elle müdahale ettiğine hükmederek penaltı kararı verdi.

Bu karar, Galatasaray cephesinde büyük bir öfkeye yol açtı. Teknik direktör Okan Buruk, verilen penaltıya tepki göstererek dördüncü hakeme, "Bu penaltıyı veren hakem bir daha burada maç yönetemez" dedi.

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