Okan Buruk'tan rehavet uyarısı: Henüz hiçbir şey bitmedi Galatasaray'ın kaptanı Okan Buruk, son virajda takımını zafere odaklamış durumda. Rekabetin son anına kadar konsantrasyonu elden bırakmayan Buruk, şampiyonluk için takımını motive ediyor.

ensonhaber.com

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, takımına son viraj öncesinde konsantrasyon çağrısında bulundu.

Florya'daki antrenmanlarda adeta bir savaş havası estiren 50 yaşındaki teknik adam, oyuncularını herhangi bir rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.

"Kazana kazana şampiyon olacağız"

Tecrübeli hocanın talimatları netti:

Henüz hiçbir şey bitmedi. Biz Fenerbahçe'nin maçını dahi düşünmeden, geriye kalan 3 maçı da kazanacağız. İnanıyorum ki, kazana kazana şampiyon olacağız.

Başarılarını sürdürmek istiyor

Kalan müsabakalarda da galibiyet hedefleyen Buruk, takımının kazandığı başarıları sürdürmek ve daha da ileriye taşımak istiyor.

Galatasaray'ı yöneten Buruk, kırılan rekorları daha da geliştirme hedefinde kararlı olduğunu vurguladı.