Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri: "Mayıslar bizimdir" Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-1 kazanılan Pendikspor maçının ardından "Tekrar şampiyon olmak istiyoruz. Mayıs yaklaştı. Mayıslar bizimdir, kafamızdaki hayalimizdeki oyuncularımızla yaşadığımız şey..." ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Galatasaray, sahasında 4-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu (p) kaydetti. Pendikspor'un tek golünü ise Alpaslan Öztürk attı.

Müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

"İyi bir takım Pendikspor"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

İyi bir takım Pendikspor. Performanslarına bakacak olursanız, maçın içinde bizi çok zorladılar. 1-0, 2-0 sonrası, ikinci yarı başı, 3-0, 3-1 olduğunda bile rakibin üstümüze geldiğini, zaman zaman zor durumlara düştüğümüzü, pozisyonlar verdiğimizi gördük. Burada biraz daha ikinci yarı başlangıcımız daha önde olabilirdi. İlk yarıda zaman zaman savunmacılarımız arkaya çekildi. Bunun nedenlerinden biri Pendikspor'un ligin en iyi hücum hatlarında birine sahip olması. Rakibimiz genel olarak iyi oynadı. Savunma zaaflarını biliyorduk, buna yönelik planlarımız vardı. İkinci yarı daha erken goller bulup daha yüksek bir skora ulaşabilirdik. Her maç çok önemli.

"Sivasspor, Avrupa yolunda bir takım"

Sivasspor - Fenerbahçe maçı hakkında görüşlerini bildiren Buruk, şunları dedi:

Sona doğru gittikçe maçlar zorlaşıyor. Pendikspor düşme hattında. Alanyaspor, Avrupa hayalleri olan bir takım. Hem bizim hem rakiplerimiz için zor oluyor. Yine Fenerbahçe, Sivasspor ile karşılaşacak. Sivasspor, Avrupa yolunda bir takım. Bir sonraki maç Adana Demirspor ile oynayacağız. Her takımın bir hikayesi var ve direnç ortaya çıkıyor. Skor sevindirici bizim için. Başlayan, devam eden her oyuncuya teşekkürler.

"Kadromuz çok iyi"

Kadrolarının iyi olduğunu belirten Buruk, şöyle konuştu:

Oynatamadıklarım da oldu. Zor bir dönemdeyiz. Kadromuz çok iyi. Tüm oyuncularım oynayabilecek seviyede. Açıkçası bu konuda zorlanıyorum. Başlayan, giren, girmeyen... Yedek kaldığı için, oynayamadığı için üzülenler oluyor. Bu çok zor benim için. Tek hedefimiz Galatasaray'ın şampiyonluğu. Daha iyi ve daha güçlü şekilde, tüm takımın katkı verdiği bir dönem geçireceğiz. Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftarımız yine muhteşemdi. İç sahadaki en önemli gücümüz taraftar ve onların desteği. Bu anlamda yine güzel bir gece oldu.

"Hep kazanmak için çıkıyoruz, kazanmak zorundayız"

Kazanmak zorunda olduklarını belirten Okan Buruk, şu değerlendirmeyi yaptı:

Hep kazanmak için çıkıyoruz, kazanmak zorundayız. Son 2 sezonda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligdeki çekişmesi, puan ortalaması, rekorları kırdırtıyor. Biz de hep kazanmak zorundayız. İç saha maçlarımız ve kazandıklarımıza bakınca rekorlar geliyor. Hiçbirini düşünerek yapmıyoruz. Sadece maçları kazanmaya çalışıyoruz. Puan durumunda önde olmak istiyoruz.

"Tekrar şampiyon olmak istiyoruz"

Şampiyonluk ile ilgili ise Okan Buruk, şu sözleri sarf etti:

Tekrar şampiyon olmak istiyoruz. Mayıs yaklaştı. Mayıslar bizimdir, kafamızdaki hayalimizdeki oyuncularımızla yaşadığımız şey... Ben de bu takımın başında olduğum için adım geçiyor. Biz Galatasaray olarak başarının içerisindeyiz. Önemli olan tabii ki şampiyonluk!

"Icardi ve Mertens'i tüm futbolseverler çok seviyor"

Icardi ve Mertens'ten övgüyle bahseden Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Çok önemli oyuncular... Saha içi ve saha dışı destek oluyorlar. Galatasaray'ı çok kabul ettiler, benimsediler. Icardi ve Mertens'i aslında sadece Galatasaraylılar değil tüm futbolseverler çok seviyor. Türk futboluna önemli bir marka değeri getirdi. Çok değerli kılıyorlar. Icardi'nin arka adalesinde bir ağrısı vardı. Ona teşekkür etmek gerek. İnsanların ne kadar ona sevgisi varsa, bunların hepsini hak ediyor. Ağrısına rağmen antrenmana çıktı. Bizimle oldu yine. Son 10-15 dakika çıkarma nedenin, bir depar atar vs. olumsuz etki etmemesi. Golü de düşünüyoruz. Fenerbahçe ile aramızda puanın dışında averaj sayısı var. Kapatmak için uğraşımız var. Mauro'yu çıkarma nedenim, ağrıları nedeniyle idmanlarda olmadı ama sahada oldu. Mertens çok değerli biri. Çok önemli işler yapıyor. Top rakipteyken de baskı yapıyor. Benim de oyunculuğumda istediğim, uyguladığım şeylerdi. Mertens'in performansı da çok önemli.

"Hedefimiz kazanarak devam etmek"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

"Her hafta daha da zorlaşıyor maçlar. Rakiplerimizin konsantrasyonları, istekleri iyi oluyor. Bugün de Pendikspor maçın genelinde iyi oynadı, pozitif oynadı, bizi de birçok yerde zora düşürdü. 4-1 kazandık. Genel olarak baktığımızda oyun içerisinde birinci golü bulduktan sonra duran toptan 2-0 oldu. İkinci yarı devamında daha iyiydik. 3. gol maçı bitiren gol oldu. Maçın genelinde değişiklikler de yaptık. Bizim açımızdan bütün oyuncularımız hazır, tam kadroyuz. Oynamayan oyuncularımız da bizim için çok değerli. Galatasaray taraftarıyla birlikte şampiyonluğa odaklamış bir takım var. Galatasaray taraftarı yine statta muhteşem bir atmosfer yaptı. Bugün yakaladığımız başarı da onların payı büyük. Camia olarak inandık. Mayıs ayı yaklaştı. 5 maç kaldı. Mayıslar bizimdir diyerek devam etmek istiyoruz. Buna odakladık. Adana Demirpor maçı da zor olacak. Rakibimizin yarın maçı var. Sivasspor da Avrupa kupalarına katılmak için önemli bir yarış olacak. Hem Avrupa yolunda hem küme düşme hattında iki takım da önemli takımlarla oynuyor. Hedefimiz kazanarak devam etmek. Rakibimize bakmadan kendi işimizi kendimiz yapmak istiyoruz."

Buruk duran toplara çalıştıkları ifade ederek, duran topları iyi kullanan birden çok oyuncuları olduğunu söyledi.

"Sakatlık riskini son 10 dakikada da olsa kaldırmak için değiştirdim"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nin hafta içinde sakatlığı olduğunu belirten sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Birkaç antrenmanı kaçırdı. Son antrenmana çıktı. Biraz da ondan korktuğumuz için son 10 dakika çıkarma nedeni o. Her gol bizim önemli. Gol krallığı yarışında önemli bir yolu var. Onu saha içerisinde hep tutmaya çalışıyorum. Sakatlık riskini son 10 dakikada da olsa kaldırmak için değiştirdim" şeklinde konuştu.

Fildişi Sahilli futbolcu Serge Aurier’in uzun bir ara verdiğini ve maç eksiği olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Geçen maç 45 dakika oynattık. Bundan sonraki maçlarda performansa göre oynatacağız. İyi bir lider. Antrenmanda ve dışarıda arkadaşlarına destek oluyor" dedi.

"Galatasaray taraftarına bir sözümüz var"

Bu oyuncu grubu ile çalıştığı için mutlu olduğunu ifade eden Buruk şu değerlendirmede bulundu:

"Oyuncularımız çok karakterli ve çok düzgün, takıma olumlu yönde etki etmeye çalışıyorlar. Hepsi insan. Oynayan, oynamayan bu tür üzülmeler olabiliyor. Sadece 5 maçımız kaldı. Bu maçı onlarla birlikte şampiyon bitirmek zorundayız. Çünkü Galatasaray taraftarına bir sözümüz var. Onlara 24. şampiyonluğa ulaştırmak"

"Ziyech'in performansından memnunuz"

Faslı futbolcu Hakim Ziyech’in performansının sorulması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü şu açıklamada bulundu:

"Ziyech’in maç eksiği vardı. Kasımpaşa maçında sonradan aldık. O maç sonrası milli takıma gitti, 11'de iki maç oynadı. Dönüşte 60 dakika oynadı. Alanya’da 45 dakika oynadı. Girdikten sonra çok önemli işler yaptı. Bugün 70 dakika süre aldı. Onun performansından memnunuz. Kaliteli ayak, oynadıkça iyi oluyor. Yetenekli bir oyuncu. Bugün ilk yarıda oyun kurmada da yardımcı oldu. İlk yarıda daha fazla topla buluşturabilirdik”

"Sözleşme uzatmaları bizim için mutluluk verici"

Hafta içinde 5 futbolcuyla sözleşme uzatmalarının hatırlatılması üzerine Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

"Birçok oyuncumuzla uzun zamandır görüşülüyordu. Onlar bizim için önemli insanlar. En eskisi Muslera. Torreira, Kaan’ın, Abdülkerim’in önemli hizmetleri var. Onların sözleşme uzatmaları bizim için mutluluk verici. Barış’ın aynı şekilde hem yenilendi hem düzeltildi. Türk oyuncuların özellikle kazandıkları para Euro ile orantılı bir şekilde düştüğü için her sene Türk oyuncuların sözleşmelerinin bu anlamda yenilmesi, düzeltilmesi gerekiyor. Bunda da kulübümüz gerekeni yaptı. Başkanımıza, yönetimimize teşekkür ederim"

"Arda'nın antrenörlük kariyeri için önemli bir başlangıç"

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan’ı, Süper Lig’e çıktığı için tebrik eden Buruk şöyle dedi: