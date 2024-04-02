Okan Buruk'tan Süper Kupa açıklaması
ensonhaber.com

Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında, lider Galatasaray sahasında Hatayspor'u konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi sarı kırmızılı takım 1-0 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 12. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray 84 puana yükseldi ve liderliğini korudu. Hatayspor 33 puanda kaldı.

Alınan 3 puanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"En iyi kadromuzla sahaya çıkacağız"

Buruk, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da ezeli rakipleri Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçı hakkında konuştu.

Buruk şunları dedi:

"Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıkıp çıkmaması bizim sorunumuz değil. En iyi kadromuzla sahaya çıkacağız. Rakibimizinin nasıl bir kadroya çıktığına bakmıyoruz. Biz belirlenen saatte belirlenen yerde olacağız!"

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