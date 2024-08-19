Okan Buruk'tan sürpriz karar: Young Boys'u yıkacak kadroyu belirledi Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, Young Boys ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi play-off maçının taktik hazırlıklarına başladı. İşte Okan Buruk'un kafasındaki plan.

Haber Merkezi

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, Young Boys ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi play-off maçının taktik hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı teknik adamın, bekler konusunda net kararını vermediği ancak solda Leo Dubois, sağda ise Jelert üzerinde çalıştığı öğrenildi. Buna göre soğuk algınlığı nedeniyle Konya'da forma giyemeyen Köhn'ün Young Boys maçında da oynatılması beklenmiyor.

Okan Buruk'un bu kararı almasının arkasında Leo Dubois'in defansif yönden daha dengeli olmasından bulunduğu aktarıldı.

JELERT'E ŞANS DOĞDU

Young Boys deplasmanında Kaan Ayhan'ın cezası nedeniyle forma giyemeyecek olması ise sağ bekte yeni transfer Jelert'e forma şansı doğurdu.

Konyaspor deplasmanında ikinci yarıda şans bulan Danimarkalı futbolcunun İsviçre'de ilk 11'de düşünüldüğü belirtildi.

DİĞER TERCİH BARIŞ ALPER

Okan Buruk'un diğer bir seçeneği ise beke Barış Alper ile başlayıp Ziyech'i sağ önde oynatması olacak.

Buruk, bugün ve yarın yapılacak taktik çalışmaların ardından kararını verecek.