Okan Buruk'tan takıma uyarı: Rehaveti bırakın

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Sezona Young Boys'a elenerek ve Süper Kupa'daki Beşiktaş yenilgisiyle başlayan Galatasaray, çok kısa sürede toparlanmayı bildi ve yükselişe geçti.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon Avrupa Ligi ve Süper Lig'de çıktığı hiçbir mücadeleyi kaybetmedi. Son olarak kendi sahasında Elfsborg'u mağlup eden Galatasaray, bir üst tura yükselme konusunda çok önemli bir adım attı.

Bir galibiyet daha elde etmesi durumunda Cim Bom'un ligi ilk 24'te bitirmesi neredeyse kesinleşecek. Galatasaray böylece son 16 turu için Play-Off'a kalmayı garantileyecek. Yani lig aşaması sonrası 2 maç daha oynayacak.

SIRA GELDİ TOTTENHAM'A

Ancak Cim Bom'un asıl hedefi Avrupa Ligi'ni ilk 8 sırada tamamlayarak doğrudan son 16'ya yükselmek. Bu hedef doğrultusunda da Aslan'ın ciddi bir avantajı söz konusu.

Öyle ki Galatasaray, Elfsborg'u mağlup ettiği geceyi maç fazlasıyla liderlik koltuğunda tamamladı.

Yoluna 2 galibiyet 1 beraberlikle devam eden sarı-kırmızılı ekibin bir sonraki rakibi ise İngiliz devi Tottenham olacak ve bu karşılaşma da Rams Park'ta, 7 Kasım akşamı oynanacak.

ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ

Galatasaray seyircisinin de desteğiyle bu maçta Tottenham'ı devirebilirse, Avrupa Ligi'nin favorilerinden birini yenmiş olacak ve kupa için iddiasını bir kez daha ortaya koyacak.

Cim Bom'un bu yükselişi aynı zamanda UEFA sıralamasına da yansıdı. 5 basamak birden atlayan Galatasaray, 60. sıraya yükseldi.

Sarı-kırmızılılar bu hızlı yükselişi sürdürmeye ve Avrupa'daki eski parlak günlerine dönmeye kararlı.

'SAHAYI DAR ETMEK ZORUNDAYIZ'

2 hatta 3 farkla öne geçtikleri maçlarda dahi puan kaybı tehlikesi yaşanmasını, konsantrasyon kaybına bağlayan Okan Buruk, "Son düdük çalmadan rehavete kapılmak yok. Yaptığımız bireysel hatalar rakiplerimizi oyun içerisinde cesaretlendiriyor. Artık sadece skorla değil, oyun gücümüzle de rakiplere sahayı dar etmek zorundayız." dedi.