Okan Buruk'tan taraftara transfer müjdesi! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Transferde Galatasaraylı taraftarları çok mutlu edecek opsiyonlarımız var. Başkanımız bu konuda çok istekli, özellikle transferde ne istersek yapacağımızı söyledi" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu Galatasaray şampiyon olarak noktaladı. Zirve yarışında çekişme yaşandığı bu sezon büyük heyecana sahne oldu.

Sarı-kırmızılılar, topladığı 102 puanla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde ipi önde göğüsledi.

Böylelikle Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, üst üste ikinci kez mutlu sona ulaştı.

Kazanılan şampiyonluğun ardından ise Okan Buruk, Galatasaray Adası'nda özel bir röportaj gerçekleştirdi.

Galatasaray YouTube Katıl’dan yapılan yayında Buruk, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Taraftarları çok mutlu edecek opsiyonlarımız var"

Transfer hakkında konuşan 50 yaşındaki çalıştırıcı, şunları dedi:

Transferde Galatasaraylı taraftarları çok mutlu edecek opsiyonlarımız var. Başkanımız bu konuda çok istekli, özellikle transferde ne istersek yapacağımızı söyledi. Başkan ve yönetimizin desteğiyle taraftara güçlü bir takım seyrettirmek istiyoruz.

"Şampiyonlar Ligi bizim için büyük bir hedef"

Galatasaray'ın hedeflerinden bahseden Buruk, şöyle konuştu:

Müzedeki bütün kupaları getirsek bütün adayı dolduracağız herhalde. Galatasaray'ın teknik direktörü olmak çok ayrı bir şey. Galatasaraylıları mutlu etmek için çok çaba sarf ettik ve mutlu olduk. Önümüzdeki Süper Kupa'yı da alarak bir kupa daha hediye etmek istiyoruz taraftarlarımıza. Bir bütün olduk ve bu bütünlük bize başarıları getirdi. Şampiyonlar Ligi bizim için büyük bir hedef. Galatasaray'ın hedefleri çok büyük, Galatasaray camiası aksine izin vermez.

"Avrupa'da Türk futbolundan bahsettirebilecek iki isim geldi"

Bu sezon şampiyonluk yarışı vereceği diğer teknik direktörler hakkında konuşan Buruk, şu sözleri sarf etti: