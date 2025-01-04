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Süper Lig’in 18’inci haftasında Galatasaray sahasında Göztepe’yi 2-1 mağlup etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÜRETME ANLAMINDA DAHA İYİ OLABİLİRDİK"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

İzin sonrası lige tekrar dönmek bazen zor oluyor. Aslında maç beklediğimiz gibi geçti. Zaten bir tane rakibin oyunu var. Düşündüğümüz gibi geçti. Maçtan çok zevk almadım. Belli süre rakibimiz gibi oynadık, verimliliğimiz düştü. Göztepe oynadığı oyunu çok iyi oynuyor. İlk yarıda tek pozisyon verdik, ikinci yarıda birkaç pozisyon verdik. Üretme anlamında daha iyi olabilirdik.

"AYIN 13'ÜNDE TRANSFER BAŞLIYOR"

Transfer hakkında konuşan Buruk, şunları dedi:

Ayın 13'ünde transfer başlıyor. Hem alacağımız oyuncular var, hem de ayrılmak isteyenler var. UEFA Avrupa Ligi kadrosuna 3 kişi eklemek çok zor. Mauro Icardi sakatlığı sonrası her yerde oynayabilecek oyuncu şart oldu. Ayrılacak oyunculara göre pozisyon alacağız. Görüşmeleri yapıyoruz.

"YARIŞ DEVAM EDECEK"

Puan farkı hakkında konuşan Buruk, şu sözleri sarf etti:

Fenerbahçe ile fark 11 puana çıktı ama bu yarış devam edecek. Kadromuzu güçlü şekilde koruyarak devam etmeliyiz.

"ONLARA DESTEK VERMELİYİZ"

Tribünlerden gelen tepkiler ile ilgili Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Oyuncularımıza tribünlerden tepkiler oldu. Bu tip hatalar olacak, onlara destek vermeliyiz. Genele bakmak lazım, iyi niyetlere bakmak lazım. Ben kenardan hep bunu yapmaya çalışıyorum.

"BENCE BUGÜN MAÇA GÖRE OYNADIK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında da açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Bir haftalık arada biz de dinledik. Bu maça hazırlandık. Bu aralar sonrasında maça çıkmak bazen zor da oluyor. Konsantrasyonumuz iyiydi aslında. Rakibimizin oyunu beklediğimiz gibi geçti. Çok fazla uzun topla oynadılar. Top bizdeyken kendi kalitemizi sahaya yansıtmamız gerekiyordu. Bunu belli bölümlerde yaptık. Bu iyi yaptığımız yerlerde pozisyonlar da bulduk. Bu maçı kazanmak çok önemliydi. Maç içerisinde çok güzel maç olmadığını gördük. İyi bir maçtan çok kazanabileceğimiz bir maç olarak düşündüm. Daha kaliteli işler yapabilirdik. Rakibimizin özellikle maçın sonuna doğru, biz geriye çekildikten sonra pasla çıktığını gördük. İlk yarıda çok fazla pozisyon vermedik. İkinci yarıda bir pozisyon hatırlıyorum. İlk yarıda rakibimiz pozisyonu iyi bir şekilde bitirdi. 1-0 sonrası ikinci golü bulmak oyunu değiştirebilirdi. 3 puan aldık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Taraftarımızla birlikte kazanmaya devam ediyoruz. Puan farkını 11'e çıkardık. Hedefimiz hep kazanmak. Kazanmak için bazen maça göre de oynamak gerekiyor. Bence bugün maça göre oynadık.

"STRES OLMAMASI GEREKİYOR ÖNDE OLAN BİZİZ"

Stresin olmaması gerektiğini vurgulayan Buruk, şu şekilde konuştu:

Stres olmaması gerekiyor, önde olan biziz. Rahatlama da olmaması gerekiyor. İkisi arasında dengeyi bulmamız gerekiyor. Bugün farkı 11 puana çıkardık. Amacımız maçlarımızı kazanmak, rakibimize çok fazla bakmamak. Onun puan kaybetmesini beklemekten çok maçlarımızı kazanıp, yolumuza devam edeceğiz. O anlamda stres yok. Göztepe, bu ligin oynaması en zor ekiplerinden biri. Championship maçı gibiydi, top havadaydı. Genel olarak bu maçı kazanmak için kazanacağımız kadar oynadık.

"İYİ BİR GALATASARAYLI OLDUĞUNU HEPİMİZ İYİ BİLİYORUZ"

Manchester City'de oynayan İlkay Gündoğan'a ilgi olup olmamasının sorulması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, şu cevabı verdi:

İlkay Gündoğan, herkesin isteyeceği, iyi kalitede, yetenekte ve kişilikte bir oyuncu. İyi bir Galatasaraylı olduğunu hepimiz iyi biliyoruz. O da her zaman söylüyor. Bir gün Galatasaray formasını giymesi bütün Galatasaraylıları sevindirir. Ama şu anda Manchester City'de devam ediyor. Büyük ihtimalle sezonu da orada bitirecek.

Buruk, Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara'nın Göztepe karşısında muhteşem bir performans sergilediğini de sözlerine ekledi.

"AVRUPA'DA BAŞARI İÇİN KADROMUZUN GENİŞLİĞE İHTİYACI VAR"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Okan Buruk, şunları dedi:

Icardi sakatlanınca aslında o profile yakın yine daha hareketli, hem kanatlarda hem merkezde kullanabileceğimiz bir oyuncu bakıyoruz. Transfer daha başlamadı. Ayın 13'ünde başlıyor, 12 Şubat'a kadar da devam ediyor. Elimizdeki oyunculardan, kadromdan çok memnum. Avrupa'daki başarı için kadromuzun genişliğine ihtiyacı var. Bazen daraldığımız çok fazla yer oldu. Hem savunma için takviye düşünüyoruz hem de hücumda farklı rolleri oynayabilecek birini de arıyoruz.

Buruk şu ana kadar Eyüpsporlu futbolcular Ahmed Kutucu ve Berke Özer ile ilgili Eyüpspor ile ilgili bir görüşme olmadığını da vurguladı.

"HEPSİYLE DEVAM ETMEK İSTERİM"

Kaptan Fernando Muslera'nın kendileri için çok değerli ve önemli biri olduğunu söyleyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü, sözlerini şöyle tamamladı: