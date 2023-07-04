Okan Buruk'tan transfer açıklaması: Paredes, Vedat Muriç ve Aubameyang... Yeni sezon hazırlıklarına başlayan şampiyon Galatasaray'da Okan Buruk, transfere dair dobra açıklamalar yaptı. Başarılı hoca, 3 yıldızın transferindeki son durumu anlattı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Spor Gecesi Digital YouTube kanalına konuşan Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Sol bek almak istiyoruz"

Sol bekte Kazımcan ve orada oynayabilecek olan Leo Dubois var. Sol beke bir oyuncu almak istiyoruz ama ne zaman olacağını bilmiyoruz.

"Aubameyang ile ilgili gelişme yok"

Aubameyang gibi bir oyuncuyu kadronuzda istersiniz ama onunla ilgili bir gelişme yok. Biz o bölgede her şeyimizi Icardi üzerine kurduk. Icardi ile birlikte kimi kullanabiliriz, bu bizim için çok önemli.

"Icardi ile vedalaşmadım"

Icardi ile giderken konuştuk. Onunla vedalaşmadım. O da sosyal medya üzerinden buradan ayrılmadığını gösteriyor. Bu da bizim için sevindirici.

"Suudi Arabistan gerçeği var"

PSG'den alacağı maaşla, Galatasaray'dan alabileceği maaş birbirine yakın olabilirdi. Ama şu anda Suudi Arabistan gerçeği var ve ne kadar teklif geldi net olarak bilmiyoruz. 20-25 milyon euroların olduğunu biliyoruz. Ama son çıkan haberlerin ne ölçüde doğru olduğunu bilmiyoruz.

"Vedat Muriç hep görüştüğüm bir insan"

Vedat Muriç ile hiç konuşmadım. Onunla Rizespor'da çalıştım. Hep görüştüğüm bir insan. Bu sene de Mallorca'da iyi bir sezon geçirdi ve büyük ihtimal orada devam edecek.

"Boay ve Nelsson'un ön eleme maçında olmasını istiyorum"

Victor Nelsson ve Sacha Boey iyi bir sezon geçirdiler. İlk amacımız Şampiyonlar Ligi ön elemesinde başarılı olabilmek ve bunun için bu oyuncularla devam etmemiz gerekiyor. Teklifler gelecektir ama amacımız bu oyuncularla devam etmek. 25 Temmuz'da ilk maçımıza çıkarken Boey ve Nelsson'un da sahada olmasını istiyorum.

"Paredes seçeneklerden biri"

Orta saha transferi için düşündüğümüz 3-4 oyuncu var. Leandro Paredes de bu futbolculardan biri. Dünya Kupası'nı kazanmış Arjantin'in oyuncusu. Orta saha için seçeneklerimizden biri.

"Sol bek için 7-8 alternatifimiz var"

Sol bek için listemizde 7-8 alternatif var. Angelino tabii ki, iyi oyunculardan biri. Leipzig - Başakşehir maçında bize karşı oynadı ve 2 gol attı. Ofansif yönü çok etkili. Birçok oyuncu var listemizde. Bu oyuncular boşta değil, kulüpleri var.

"Günay Güvenç listemizde"