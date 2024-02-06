Okan Buruk'tan transfer açıklaması: Sol bek bakıyoruz Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası'ndaki Bandırmaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray, konuk ettiği 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Galatasaray'a turu getiren golleri 26. dakikada Davinson Sanchez, 36. dakikada Halil Dervişoğlu (P) ve 40. dakikada Tete (P), 90+5. dakikada Carlos Vinicius atarken Bandırmaspor'un sayılarını 45+3. dakikada Sergen Piçinciol ve 77. dakikada Remi Mulumba kaydetti.

Okan Buruk Genç oyuncularımıza süre verdik

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Çok iyi başladık maça. Çok istekliydik. Oyun içerisinde bazen konsantrasyon eksikliği oluyor. İlk yediğimiz gol, taç atışı ile başladı. Karşımızda da iyi bir takım vardı. İkinci yarıda daha iyi oynadılar. Soyunma odasına 3-1'le gidinde daha farklı oldu. Rakibimiz de 3-2'yi bulunca daha istekli onamaya başladı. Turu geçmek ve 4-2'lik galibiyet önemli. Genç oyuncularımıza süre verdik, bu önemli. En büyük sevinçlerden biri bu benim için bu maçta. O da güzeldi. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Turu geçtiğimiz için mutluyuz. Hedefimiz kupayı kazanmak" dedi.

"Kazandığımız için sevinçliyiz"

50 yaşındaki çalıştırıcı, "İlk yarıda daha iyi şeyler yaptık. İlk yarıda çok kötü tercihler yaptık. İlk yarının skoru 2 gol daha fazla olabilirdi. Carlos'un ilk maçında golle tanışması sevindirici. Tete'nin de iyi maçlarından biriydi. Daha basitini yapsa daha fazla asist yapabilirdi. Bu maçları kazanmak önemli. 90 dakika oynamaları önemli. Birçok oyuncu daha az oynamıştı. Kazandığımız için sevinçliyiz" ifadelerini kullandı.

"Sol bek bakıyoruz"

Başarılı teknik adam ayrıca, "Sol bek bakıyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor. Seçeneğimiz çok fazla değil. Elimizdeki en iyi seçenekleri seçmeye çalışıyoruz. Sağ bek için hazır bir oyuncu ile anlaştık. Afrika Kupası'nda turu geçtiler. O yüzden gelişi biraz gecikecek. Sol bek için de çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda çözüme ulaşacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.