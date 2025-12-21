Okan Buruk: En yakın rakibimizin 3 puan önündeyiz

Süper Lig’in 17’nci haftasında sahasında Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 42’ye yükselterek, ilk yarıyı lider olarak tamamladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"TATİL ÖNCESİ ZORDUR"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Mutluyum. Oyuncularımı tebrik etmek ve teşekkür etmek istiyorum. Konsantre oldular. Tatil öncesi bu tür maçlar zordur. Konsantre oldular, istediler, oynadıkları oyundan zevk aldılar.

"GÜZEL VE TEMİZ GALİBİYET"

Galibiyeti değerlendiren Okan Buruk, şöyle konuştu:

2 ve 3. gol çok geç geldi. 1-0 devam eden oyun vardı. Bir bölümde Kasımpaşa kalemize gelmeye çalıştı, çok pozisyon vermedik ama 1-0'ken ikinci yarı ortalarında tehlike yaratma şansları vardı. 2-0 ile maç bitmiş oldu. Maç öncesi de söyledim; Kasımpaşa'da da bizde de çok eksik var. Kulübeler çok güçlü değildi. Oyunu değerlendirirken bunu da değerlendirmek lazım. Çok istekliydik. Gabriel Sara özellikle attığı golle, ayrıca sevindim. Icardi'nin 3. golü atmasına çok sevindim, hem Icardi attığı için hem rekoru için. Onu tebrik ediyorum. Bu da çok önemli. Onun için ayrı sevindik. Güzel ve temiz bir galibiyet oldu. Liderliğimiz devam ediyor. En yakın rakibimizin 3 puan önündeyiz.

MAURO ICARDI'NİN REKORU

Mauro Icardi'nin rekoru hakkında konuşan Buruk, şu sözleri sarf etti:

İki tane büyük oyuncu. Hagi ile beraber oynadım. Icardi ile teknik direktörü olarak çalıştım. Çok özel, çok önemli. Oyuncu kalitelerinin yanında Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırmış, Galatasaray'ın marka değerini yukarı çekmiş değerli isimler. Geçen sene çok kötü bir sakatlık geçirdi. Ondan dönüşü... Bu sakatlıktan dönmek kolay değil. Attığı gollerle destek veriyor, fark yaratıyor. Onun burada olması değerli.

TRANSFER

"Transfer döneminde hangi mevkileri güçlendirmek istiyorsunuz?" sorusunu Buruk, şöyle cevapladı: