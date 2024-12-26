Okan Buruk'tan Victor Osimhen cevabı: Bunu gündeme getirmek doğru değil

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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk sezonun ilk bölümünü değerlendirdi. DHA’ya konuşan başarılı teknik adamın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Sezona iyi başlamadık. Bu öngörebileceğimiz bir şeydi. Geçen senenin çok uzun sürmesi ve ligin sonunda Avrupa Şampiyonası ve Copa America olması, bizim için çok önemli oyuncuların sezonu geç bitirmesine neden oldu. Takıma katılmalarından 1 hafta sonra Beşiktaş maçına çıktık. Hem onların hem yenilerin takıma katılmasıyla kadronun hazır olmadığı dönemde bu tür maçlar olabiliyor. Keşke olmasa ama olabiliyor. Biz de bunu kötü şekilde yaşadık. Ders oldu. Bir sene önceye döndüğümüzde Şampiyonlar Ligi'nde üç ön eleme oynayıp Şampiyonlar Ligi'ne kalmıştık. Molde maçları buna benzerdi ama Molde'yi yenmiştik.

"ZAMANA İHTİYAÇ VARDI"

Young Boys maçları hem sonuç hem oyun olarak hazır olmadığımız maçlardı. Kötü oynadık, gerçekten kötü oynadık. Bunların birleşmesiyle sezona iyi başlayamadık. O dönem de söyledik, zamanla kadromuz oturdukça ve form durumumuz oturdukça düzelecek. Biraz zamana ihtiyaç vardı. Biz bunu biraz öngörüyorduk. Dışarıdan bu aynı şekilde karşılanmıyor. Genel olarak tepkileri belli bir yerde doğru buluyorum. Kaybedince panik ve tepki olabiliyor. Bunu da çok yadırgamıyorum. Sezonun devamında buralara gelebileceğimizi hayal ediyorduk. Çok çalıştık. Çalışmadan olmuyor. Kadromuzu oturttuk. Eylülde yükselişe geçen, bu aylarda zirveye ulaşan ve mayısta şampiyon olan bir Galatasaray vardı.

KIRILAN REKORLAR

Bu bir ekip çalışması. Kolektif bir iş bu. Ben, oyuncularım ve teknik ekip görünüyor ama Florya'daki bütün çalışanlarımız, bu takımın başarısı için gerçekten hizmet ediyor. Devamında sizden sorumlu olan başkan ve yönetim kadroyu oluşturuyor, bu da çok önemli. Ne ön planda oluyor kadro oluşturmada, taraftarın sevgisi, locaların ve koltukların dolması, dışarıdan gerçekten inanılmaz bir akım görüyorum. Son 3 sezondur Galatasaray akımı inanılmaz büyüyor. Çıta yükselerek gidiyor. Galatasaray sevgisi çok büyüyor.



"Icardi çok önemli etkiledi, olmaması bizim için ve taraftarımız için boşluk. İvmeyi yukarı çeken oyunculardan biri Icardi. Takım içinde, sahada ve antrenmanda Icardi'yi özlüyoruz.

"OSİMHEN'İ İSTERİM"

Osimhen'in bonservisi alınsın isterim, teknik direktör olarak da taraftar olarak da çok isterim. Oyuncu bir kere bizde kiralık. Sezon sonuna kadar bizimle. Onun isteği de bizimle olmak. Devre arası ile ilgili herhangi bir düşüncesi yok. Kendisi bunu hep teyit ediyor. Bu süreçte de oyuncunun üstüne gitmemek, bu konuyu gündeme getirmek de doğru değil. Ekonomik açıdan da doğru değil. Sezonun devamında siz Galatasaray Kulübü olarak siz bir karar verebilirsiniz, oyuncu karar verebilir. Konuşmak için çok erken. Sezonun devamında girişimleri gösterilebilir. Bu süreci bence net olarak görmek, oyuncunun kafasını rahat bırakmak gerekiyor. Biz almak istiyoruz bir kere. Başkanımız ve yöneticilerimiz de bunu söyledi. Biz hep almak isteriz. Sezon giderken oyuncunun kafasını karıştırmamak en doğrusu.

ZIYECH AÇIKLAMASI

Hakim Ziyech ile konuştuk. Rakipleri Yunus, Barış, Sallai formda. Aldığı süreden mutsuz olduğunu söyledi. Büyük ihtimalle, transfer dönemi açıldıktan sonra Hakim Ziyech başka takımlarla görüşecek.

"YUNUS PATLAMAYI YAPACAK DİYORDUK"

Yunus patlamayı yapacak, gelecek diyorduk hep. Kerem ayrılır ayrılmaz Yunus ilk 11'de başladı. Rizespor maçıydı sanırım. Sonra Fenerbahçe derbisinde oynadı. Yunus'a ne kadar güvendiğimiz, ne kadar şans vermeyi düşündüğümüzü anlatıyor. Adana Demirspor maçıydı sanırım, Adana'da kendi odama çağırdım, ona ne kadar çok güvendiğimizi, yetenekli olduğunu, daha çok şans vereceğimizi söyledim. Devamı da böyle gelince benim için sevindirici.

MIKAUTADZE, KOLO MUANI, SKRINAR, KABORE...

Bu oyuncuların hepsi yıldız. Hepsini birlikte istersin. Hepsi gelsin istersin. Burada kendi bütçenize, yapınıza göre oyuncu seçmelisiniz. İleriye dönük olarak kiralık mı, satılık mı çok önemli. Çalışmalar yapıyoruz. Geniş portföyümüz var. Hazırlanıyoruz. Bir sürü mevkide oyuncu seyrediyoruz. Devre arası oyuncu almak kolay değil. Kimse en iyi oyuncusunu vermiyor. Daha az oynayan, sizin çok yüksek paralar verip alabileceğiniz oyuncular var. Başkanımız en son kararı verecek.