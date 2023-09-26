Okan Buruk'tan Wilfried Zaha kararı Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, tam hazır olmayan Wilfried Zaha için temkinli hareket ediyor.

ensonhaber.com

Premier Ligi'nde geçen sezon formasını giydiği Crystal Palace'ın son maçlarında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen ve yaz transfer döneminde Galatasaray'a imza atan Wilfried Zaha, henüz istenilen seviyeye gelemedi.

Fiziksel anlamda eksiklikleri bulunan yıldız futbolcunun zamana ihtiyacı olduğunu bilen teknik heyet, Fildişi Sahilli oyuncuya şu ana kadar 4 maçta sadece 116 dakika süre verebildi.

Bir süre daha yedek soyunacak

Kopenhag ve Başakşehir maçlarında sonradan oyuna giren Fildişili oyuncu gelecek adına umut verdi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Zaha'yı bir süre daha ilk 11'de değil, maçların gidişatına göre sonradan sahaya sürecek.