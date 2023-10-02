Okan Buruk'tan Wilfried Zaha kararı! Manchester United maçında oynayacak mı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha, Ankaragücü maçındaki performansıyla alkış alırken, Manchester United maçında da ilk 11'de oynaması bekleniyor.

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Galatasaray’ın Manchester’daki kozu Wilfried Zaha olacak. Bu sezon ilk kez Ankaragücü maçında 11’de sahaya çıkan ve attığı muhteşem golün yanı sıra, çalımları ve öldürücü pasları ile beğeni toplayan Zaha geçer not oldu.

Teknik Direktör Okan Buruk, yarın Şampiyonlar Ligi’nde oynayacakları Manchester United’a karşı Fildişi Sahilli futbolcuyla maça başlayacak.

Sakatlığının ardından kendine gelen ve fiziksel olarak olarak toparlayan Zaha’ya saha içinde önemli sorumluluklar verileceği bildirildi.

Manchester United'da oynadı

Fildişi Sahilli oyuncunun da yarınki maça özel önem verdiği öğrenildi. 2013’de Crystal Palace’tan 11 milyon 750 bin euro karşılığında Manchester United’a transfer olan Zaha, Manchester’da kendini gösterme şansı bulamadı ve sürekli kiralık gitti.

Sarı-kırmızılı futbolcu, son olarak Cyrstal Palace’a 2015’te 3.8 milyon euroya satıldı.

8 yıl aralıksız bu formayı giyen ve Premier Lig’i çok iyi bilen Zaha’nın Manchester United’i yakından tanıması ve bu maç için özel olarak motive olması Galatasaray’ın yarınki maçtaki en önemi silahı olacak.