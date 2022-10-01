Okan Buruk'tan yabancı sınırı tepkisi

Süper Lig'de Adana Demirspor ile golsüz berabere kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde deplasmanda Adana Demirspor'la 0-0 berabere kaldıkları mücadeleyi değerlendirdi.

"Galatasaray kalitesinin altında kaldık"

Oynanan oyunun Galatasaray seviyesinde olmadığını söyleyen Buruk, "Rakip ceza sahasında 40 kez topla buluştuk ama kaliteli işler yapamadık. Sonlandırma sorunumuz var. Finalde Galatasaray kalitesinin altında kaldık." dedi.

"Stadın zemini inanılmaz kötüydü"

Oyuncu değişikliklerini değerlendiren Okan Buruk, "Rakip 10 kişi kaldıktan sonra değişikliklerimiz oldu. Çıkarttığımız oyuncular kötü değildi ama Seferovic'i almak istedik. Sergio'yu duran top ve şut için düşündük. Maçın sonu istediğimiz gibi olmadı. Ama iyi oyun oynadık. Stadın zemini inanılmaz kötüydü." ifadelerini kullandı.

"Yabancı sınırı tüm takımların sorunu"

Yabancı sınırına karşı eleştirilerde bulunan Buruk, "Ligdeki tüm takımların sorunu, Türk oyuncu değiştirme! Hamle yaparken zorlanıyorsunuz." dedi.

"Genel olarak iyiydik"

Son bölüme hariç genel anlamda iyi olduklarını söyleyen Okan Buruk, "Fredrik Midtsjö iyiydi ama usta ayak Sergio Oliveira'yı almayı düşündük. Genel olarak iyiydik. Son bölümde sıkıntı yaşadık ama genel anlamda iyiydik." sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.