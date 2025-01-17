Okan Buruk'tan yabancı VAR tepkisi: Dünyanın her yerinde penaltı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından VAR kararlarına ve takımının performansına dair açıklamalarda bulundu.

Buruk, özellikle ilk yarıda penaltılarının verilmediğini vurgulayarak VAR hakemi Jan Boterberg'e eleştiriler yöneltti.

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"YABANCI VAR HAKEMLERİ DE ELEŞTİRİLECEK"

Okan Buruk, karşılaşmada gördükleri bazı pozisyonlar hakkında hakem kararlarını eleştirerek, "İlk yarıda çok net bir penaltı pozisyonumuz vardı. Yabancı VAR hakemleri geldi diye eleştirilmeyecek değiller. Gereken eleştirileri Türk hakemleri nasıl yaptıysak onlar için de yapmalıyız. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu pozisyon penaltıdır. Eli topa götürme hareketi net bir şekilde penaltıdır." dedi.

"DAHA ÇOK KONSANTRE OLMALIYIZ"

Buruk, takımının performansını değerlendirirken daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi:

Geçen sezon da burada kazanamamıştık. Bu sefer de berabere kaldık. Üzüldük, canımız sıkıldı. Önde olan biziz. Kendimize güveneceğiz ve daha çok konsantre olacağız. Rakipleri daha fazla önemsememiz gerekiyor.

"İKİNCİ YARIDA ÇOK POZİSYON BULDUK"

Takımının ikinci yarıdaki oyunundan memnun olduğunu belirten Buruk, "İkinci yarı çok gol pozisyonuna girdik ama bitiricilik eksikliğimiz nedeniyle değerlendiremedik. İlk yarıda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık, daha yavaştık ve maçın önemini kavrayamadık. Duran toptan kötü bir gol yedik. İkinci yarıda erken gol bulmamıza rağmen oyunu çeviremedik. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum ama tercihleri daha doğru yapabilseydik sonuç farklı olabilirdi." ifadelerini kullandı.

"MUSLERA'YA DAHA ÇOK KUPA KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera'nın kulüp tarihindeki rekoruna da değinen Okan Buruk, "Muslera uzun yıllardır Galatasaray'da ve büyük kupalar kazandırdı. İnşallah ona daha çok kupa kazandırırız. Biz de ona daha az gol yedirmek için elimizden geleni yapacağız. Muslera, hem profesyonelliği hem de takıma sahip çıkmasıyla örnek bir kaptan." dedi.