Okan Buruk'un Beşiktaş stratejisi: Kadıköy taktiği Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye başarılı olan taktiği uygulayacak.

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Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 3 maçta ezeli rakibine gol izni vermeyen Galatasaray, Kadıköy'de başarılı olan taktiği Beşiktaş'a uygulayacak.

Orta sahada kontrollü oyunu tercih edecek sarı-kırmızılı takım, savunmada Semih Kılıçsoy'a dikkat edecek. Dries Mertens hücuma çıkışlarda Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu ile birlikte Mauro Icardi'ye pozisyonlar hazırlamaya çalışacak.

Icardi'den iyi haber var

Galatasaray'ın Beşiktaş'a attığı son 5 golün altında bir ismin imzası bulunuyor: Mauro Icardi. Büyük maçların golcüsü Icardi, Beşiktaş'a karşı oynadığı 3 derbiyi de boş geçmedi.

Arjantinli yıldız, kupadaki Karagümrük maçında riske edilmezken, cuma günü de ağrıları sebebiyle antrenmana katılmamıştı. Tecrübeli futbolcu cumartesi ise idmanda yer aldı ve derbide sahada olması bekleniyor.