Okan Buruk'un burnunu sıkmıştı: Jose Mourinho'nun yıllar önce de benzer bir hareket yaptığı ortaya çıktı

Dün akşam Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları sürüyor.
Maç boyunca yüksek seyreden tansiyon, bitiş düdüğüyle birlikte saha dışına taştı.
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray cephesini ayağa kaldıran bir harekete imza attı.
MOURINHO'NUN BURUN SIKMA HAREKETİ OLAY OLDU
Maç sonunda iki teknik adam arasında yaşananlar gündeme bomba gibi düştü.
Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un yanına gelerek burnunu sıktı.
Bu beklenmedik temas sonucu dengesini kaybeden Buruk, yere düştü.
ARAYA EKİPLER GİRDİ
Mourinho’nun fiziksel müdahalesi sonrası Buruk’un yere düşmesiyle birlikte teknik ekipler ve güvenlik görevlileri araya girdi.
Saha kenarında kısa süreli bir arbede yaşandı. Olay, sadece Türkiye’de değil, dünya basınında da geniş yer buldu.
AKILLARA EL CLASICO'DAKİ HAREKETİ GELDİ
Öte yandan yaşananlar sonrası Mourinho'nın rakip teknik direktöre fiziksel temasının ilk kez yaşanmadığı ortaya çıktı.
Tarihler 2011'i gösterdiğinde Jose Mourinho, Real Madrid'in başındayken Barcelona antrenörü Tito Villanova'nın gözüne parmağını sokmuştu.
Portekizli çalıştırıcı, bu hareketi yüzünde 2 maç ceza almıştı.
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