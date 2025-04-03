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Okan Buruk'un burnunu sıkmıştı: Jose Mourinho'nun yıllar önce de benzer bir hareket yaptığı ortaya çıktı

Okan Buruk'un burnunu sıkmıştı: Jose Mourinho'nun yıllar önce de benzer bir hareket yaptığı ortaya çıktı Dün oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sona ermesinin ardından Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkarak fiziksel müdahalede bulundu. Portekizli çalıştırıcının bu hareketi akıllara 2011'de Barcelona maçında yaptığını getirdi.