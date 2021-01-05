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    Okan Buruk'un cezası 3 maça indirildi

    Tahkim Kurulu, PFDK tarafından 5 maç ceza verilen Okan Buruk'un cezasının 3 maça indirildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2021 - 20:11
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 20:12
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    Okan Buruk'un cezası 3 maça indirildi

    Fenerbahçe deplasmanında kırmızı kart görerek tribüne gönderilen Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un cezasında indirime gidildi.

    3 MAÇA İNDİRİLDİ

    Tahkim Kurulu, PFDK tarafından 5 maç ceza verilen Okan Buruk'un cezasının 3 maça indirildiğini açıkladı.

    Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında takımının başında yer alamayan Okan Buruk, Erzurum BB maçıyla birlikte cezasını tamamlayacak.

    Okan Buruk un cezası 3 maça indirildi #1

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