Okan Buruk'un derdi: Elinde 12 futbolcu kaldı

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe gecesi Malmö ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak.

Kupa 2'de şampiyonluk hayali kuran sarı-kırmızılılar, turnuvanın lig aşamasına iyi bir başlangıç yaptı.

5 maçta topladığı 11 puanla 4. sırada bulunan ve Malmö'yü de yenmenin planlarını yapan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un eli kolu bağlandı. Sakat ve statüye takılan oyuncu sayısının fazlalığı deneyimli teknik adamı zorluyor.

Galatasaray'da İcardi, Osimhen, Barış Alper, Yusuf Demir, Kaan Ayhan ve Jakobs sakatlıkları sebebiyle, Sallai, Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz de statü gereği maçta yer alamayacak.

DÖNMELERİNİ BEKLİYORUZ

Teknik direktör Okan Buruk'un elinde kaleciler ve altyapı oyuncuları hariç 12 isim kaldı.

Defansta Sanchez, Nelsson, Metehan, Abdülkerim ve Jelert dışında oynayabilecek isim yok. Forvette ise alternatifler Ziyech, Mertens ve Batshuayi.

Buruk, sakat olan Barış Alper ve Osimhen içinse, "Barış için 2 hafta diyorsunuz, çıkıyor bir hafta sonta oynuyor. Güçlü bir yapısı var. Osimhen 2 hafta yok görünüyor. Çok eksildik, dönmelerini bekliyoruz" dedi.