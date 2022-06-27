Okan Buruk'un Galatasaray'da ilk idmanı

Dominic Torrent'in ardından Galatasaray Teknik Direktörü olan Okan Buruk, takımla birlikte ilk antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başladı.

Dominic Torrent döneminin bitmesinin ardından takımın başına gelen Buruk ile ilk idman basına kapalı bir şekilde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapıldı.

İdmanı Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve bazı yöneticiler de takip etti.

"Hedefimiz şampiyonluk"

Yeni transfer Abdülkerim Bardakcı takımla ilk antrenmanına çıkarken, milli takımlarda görev alan oyuncular 4 Temmuz'da hazırlıklara katılacak.

Buruk, antrenmandan önce futbolculara yaptığı konuşmada, Galatasaray'da yeni bir dönemin yaşandığına vurgu yaparak, "Kendini yüzde 100 hazırlamış ve bunu sahada taraftara en iyi şekilde gösterecek bir oyuncu grubu istiyorum. Hepinizin yüzde 100'ünüzü vereceğine çok inanıyorum. Bizim hedefimiz sizin asıl performansınızı ortaya çıkarmak. Bunu da hep beraber başaracağız. Tek hedefimiz şampiyonluk. İlk günden hedefimizi çizelim. Şampiyonluk dışında bir şey düşünmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Hepinizin iyi niyetle, bu formayı hak edecek şekilde davranacağını biliyorum"

Bu sezon Avrupa kupalarında yer almayacaklarını hatırlatan Okan Buruk, şunları kaydetti:

"Bu, Galatasaray için üzücü. Galatasaray, Avrupa'ya alışmış ve her zaman orası için oynayan bir takım. Diğer taraftan baktığımızda kupaya kadar haftada tek maç oynayacağız. En iyisini yapacağız. Zaten bunu yapmak istemeyen varsa ilk gün söyleyebilir. Hepinizin iyi niyetle, bu formayı hak edecek şekilde davranacağını biliyorum. Bugün başlıyoruz, bundan sonrası çok daha güzel olacak. Buna yüzde 100 inanıyoruz. Sizlerin de çalışmalarla en iyi seviyeye ulaşmanızı istiyorum. Şimdiden hepinize hayırlı bir sezon diliyorum. İnşallah, Allah şampiyon olduğumuz bir yıl bize verir."











