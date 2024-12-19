Okan Buruk'un gözdesi: Jhon Arias

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Ara transferde geniş çaplı bir operasyona soyunan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un listesindeki 1 numaralı isim değişmiyor.

Galatasaray'ın hocası 2025 yılında Jhon Arias'ı mutlaka kadrosunda görmek istiyor.

1 NUMARADA ARIAS VAR

28 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun üst seviye yeteneğinin yanı sıra tam bir takım oyuncusu olması ve savunmaya yardım etmesi, Buruk'u tam anlamıyla cezbetmiş durumda. Brezilya kulübü de hem Galatasaray'ın ilgisinin hem de Jhon Arias'ın ayrılma isteğinin ne kadar ciddi olduğunu kabul etti. Aslan'ın pazarlık sürecindeki ısrarı sezon başından bu yana sürüyor.

MELO'DAN BÜYÜK ÖVGÜ

Arias'ın birçok referansı da mevcut. Bunlardan biri hala kendisiyle aynı takımda oynayan Felipe Melo. Cimbom'un Brezilyalı efsanesi, geçtiğimiz günlerde yaptığı İstanbul ziyaretinde de Arias'tan övgüyle bahsetti. Diğer taraftan tecrübeli yıldızın Kolombiya Milli Takımı'ndan arkadaşı Davinson Sanchez de bu transfere kefil oldu. Okan Buruk'un sağ kanadı emanet etmeyi planladığı Arias için gözden çıkarılan rakam 7-8 milyon Euro civarında.

Galatasaray'ın ocak ayında renklerine bağlamak istediği Jhon Arias 2024 yılında dünya genelinde en uzun süre sahada kalan 2. futbolcu konumunda. İlk sırada Barcelona'dan Kounde (5.872 dk.), ardından Arias (5.599 dk.), Real Madrid'den Valverde (5.573 dk.), Liverpool'dan Van Dijk (5.523 dk.) geliyor.