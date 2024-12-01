Okan Buruk'un kozu Victor Osimhen

Haber Merkezi

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımı sırtlıyor.

Osimhen, çıktığı son 8 resmi maçın 6'sında fileleri havalandırdı. Süper Lig'deki son 5 maçın 4'ünde gol sevinci yaşayan 25 yaşındaki santrfor, 6 kez ağları sarstı.

Osimhen, Avrupa Ligi'ndeki son 2 karşılaşmada 3 gollük katkı verdi. Osimhen, sarı-kırmızılı formayla çıktığı toplam 11 müsabakada 9 kez gol bularak önemli bir oran yakaladı.

OSIMHEN YİNE KİLİT İSİM OLACAK

Eyüpspor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un en önemli gol ayağı yine Osimhen olacak.