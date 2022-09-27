Okan Buruk'un tatlı telaşı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor maçı öncesinde formda oyuncuların çokluğu sebebiyle ilk 11 oluşturmakta tatlı bir kriz yaşıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, elindeki geniş kadro sebebiyle tatlı bir kriz yaşıyor...

Süper Lig ’de 8. hafta maçında cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor’a konuk olacakları karşılaşma öncesinde, oynanan hazırlık maçında İstanbulspor’u 2-1 yenerek özgüven depolayan takımda, formda isimlerin çokluğu, teknik ekibi zorluyor.

Icardi ilk 11'e

Önemli deplasmandan zaferle ayrılıp ligin zirvesini ele geçirme planı yapan Okan Buruk, takımın Arjantinli forveti Mauro Icardi’yi ilk 11’de görevlendirmeyi planlıyor.

İstanbulspor maçındaki çıkışıyla dikkat çeken Juan Mata’yla ilgili olarak ise henüz karar verilmiş değil... Buruk, İspanyol yıldız için hafta boyunca yapılacak takım çalışmalarını takip edecek.

Fredrik Midtsjo’ye özel görev

Adana Demirspor maçında Patrick van Aanholt’u kulübeye çekmesi beklenen Buruk, Sacha Boey’in yükselen form grafiği sebebiyle yetenekli futbolcuyu sağ bekte tutup, Leo Dubois’yı sol bekte görevlendirme kararı aldı.

Maçın şifresi olarak orta sahayı gören Buruk’un, Fredrik Midtsjo’ye özel görev vermeyi planladığı kaydedildi.