Okan Buruk'un tatlı telaşı: 8+3 kuralı için kimler yedek kalacak Süper Lig'de 8+3 kuralı nedeniyle 3 yerli oyuncuyu ilk 11'e koyması gereken teknik direktör Okan Buruk, ideal 11'ini kurmakta zorlanıyor.

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Art arda dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'u, özellikle Süper Lig'de oynanacak maçlarda zor bir tercih bekliyor.

TFF'nin Süper Lig'de yabancı kuralının 8+3 olarak devam edeceğini duyurması nedeniyle tecrübeli teknik adam, özellikle yurt içindeki maçlarda bazı yıldız oyuncuları yedek bırakmak zorunda kalacak.

Bu sezon kadrosunu Bakambu, Angelino, Zaha, Ziyech, Tete, Ndombele, Sanchez ile takviye eden, İcardi'nin de bonservisini alan sarı-kırmızılılarda camianın en çok merak ettiği soru şu: Kulübede hangi yıldız oturacak?

Devler Ligi'nde sorun yok

Şampiyonlar Ligi'nde sıkıntı olmamasına karşın Süper Lig'de sezonun genelinde sahadaki 3 yerlinin 2'sinin Abdülkerim Bardakcı ile Kerem Aktürkoğlu olmasına kesin gözle bakılıyor.

Okan Buruk'u en çok 3. yerli tercihi zorlayacak. Orta sahada mavi kart kontenjanından yararlanan Kerem Demirbay tercih edilirse bu durumda uzun uğraşlar sonrasında takıma kazandırılan Tanguy Ndombele'nin kesilmesi gerecek.

Ya da yaşına rağmen performansıyla alkış alan ve Buruk'un en güvendiği isimlerden biri olan Dries Mertens kenara alınacak.

Savunmada da değişiklik yapılabilir

Sağ kanatta Barış Alper Yılmaz oynatılırsa bu durumda Zaha, Ziyech ve Tete kulübede oturmak zorunda kalacak. Sol bekte Kazımcan Karataş şans bulursa Angelino yedek soyunacak.

Eğer Okan Buruk gidip eldivenleri Günay'a emanet ederse bu durumda kalede rakiplerin korkulu rüyası, takımın en büyük güvencesi, kaptan Fernando Muslera hocasının yanında oturacak.

Diğer bir seçenek ise savunmadaki Nelsson-Abdülkerim tandeminden vazgeçip buraya Kaan Ayhan'ı monte etmek.