Okan Kocuk, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor

Galatasaray'ın 25 yaşındaki kalecisi Okan Kocuk, Fatih Terim'le bir görüşme gerçekleştirerek kiralık gitmek istediğini bildirdi.

Galatasaray, Muslera'nın sakatlanmasının ardından kalede güven vermeyen Okan Kocuk'un yerine Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk'ü transfer etmişti.

Geçtiğimiz sezonun son maçlarında oynayan ancak performansı yeterli bulunmayan Okan Kocuk, Muslera'nın da takıma dönmesiyle birlikte 3. kaleci konumuna düşecek.

"OYNAYACAĞIM TAKIMA GİTMEK İSTİYORUM"

25 yaşındaki file bekçisi kendisini geliştirmek adına daha fazla süre bulabileceği bir takıma kiralanmak istediğini bildirdi.

Fatih Terim ile bir görüşme gerçekleştiren Kocuk, tecrübeli teknik adam tarafından da anlayışla karşılandı.

Bu görüşmenin ardından Galatasaray yönetimi Okan Kocuk'a gelecek kiralama tekliflerini değerlendirme kararı aldı.

103 MAÇTA KALESİNDE 133 GOL GÖRDÜ

Bursaspor'dan transfer edilen deneyimli eldiven TFF 1. Lig'de 54, Süper Lig'de 32 ve Türkiye Kupası'nda 14 kez olmak üzere toplamda 103 kez forma giyme başarısı gösterirken kalesinde 133 gol gördü.

25 yaşındaki kaleci, 103 maçın 28'inde kalesini gole kapattı.