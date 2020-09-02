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    Okan Kocuk, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor

    Okan Kocuk, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor

    Galatasaray'ın 25 yaşındaki kalecisi Okan Kocuk, Fatih Terim'le bir görüşme gerçekleştirerek kiralık gitmek istediğini bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2020 - 12:40
    • Güncelleme : 02.09.2020 - 12:40
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    Galatasaray, Muslera'nın sakatlanmasının ardından kalede güven vermeyen Okan Kocuk'un yerine Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk'ü transfer etmişti.

    Geçtiğimiz sezonun son maçlarında oynayan ancak performansı yeterli bulunmayan Okan Kocuk, Muslera'nın da takıma dönmesiyle birlikte 3. kaleci konumuna düşecek.

    Okan Kocuk, Galatasaray dan ayrılmak istiyor #1

    "OYNAYACAĞIM TAKIMA GİTMEK İSTİYORUM"

    25 yaşındaki file bekçisi kendisini geliştirmek adına daha fazla süre bulabileceği bir takıma kiralanmak istediğini bildirdi.

    Fatih Terim ile bir görüşme gerçekleştiren Kocuk, tecrübeli teknik adam tarafından da anlayışla karşılandı.

    Bu görüşmenin ardından Galatasaray yönetimi Okan Kocuk'a gelecek kiralama tekliflerini değerlendirme kararı aldı.

    103 MAÇTA KALESİNDE 133 GOL GÖRDÜ

    Bursaspor'dan transfer edilen deneyimli eldiven TFF 1. Lig'de 54, Süper Lig'de 32 ve Türkiye Kupası'nda 14 kez olmak üzere toplamda 103 kez forma giyme başarısı gösterirken kalesinde 133 gol gördü.

    25 yaşındaki kaleci, 103 maçın 28'inde kalesini gole kapattı.

    Okan Kocuk, Galatasaray dan ayrılmak istiyor #2

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