Dolar
7.8564
-1.0964%
Euro
9.2939
-0.6053%
Altın
1930.19
1.907%
Borsa
1165.7
1.322%
G. Altın
487.659
0.8718%
Bitcoin
86994.41
1.3553%
EXEN Coin
13.00
0.18%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Okan Kocuk ilk 11 için çalışıyor

    Galatasaray'da Fatih Öztürk'ün transferi sonrasında tekrar yedek kaleci konumuna düşen Okan Kocuk, yeniden as kadroya girmek için çabalıyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2020 - 10:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Okan Kocuk ilk 11 için çalışıyor

    Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ilk yarıyı kapatmasının ardından Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk transfer edilmişti.

    OKAN KOCUK PES ETMİYOR

    Takıma katılmasının ardından kaleyi devralan tecrübeli file bekçisinin yedeği konumuna gerileyen Okan Kocuk, pes etmiyor.

    25 yaşındaki 1,91'lik eldiven, milli maçlar sebebiyle Süper Lig'e verilen arada formunu yükseltip forma yarışına dahil olmayı planlıyor.

    Okan Kocuk ilk 11 için çalışıyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir