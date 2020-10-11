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- Okan Kocuk ilk 11 için çalışıyor
Okan Kocuk ilk 11 için çalışıyor
Galatasaray'da Fatih Öztürk'ün transferi sonrasında tekrar yedek kaleci konumuna düşen Okan Kocuk, yeniden as kadroya girmek için çabalıyor.
- Haber Merkezi
- 11.10.2020 - 10:14
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ilk yarıyı kapatmasının ardından Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk transfer edilmişti.
OKAN KOCUK PES ETMİYOR
Takıma katılmasının ardından kaleyi devralan tecrübeli file bekçisinin yedeği konumuna gerileyen Okan Kocuk, pes etmiyor.
25 yaşındaki 1,91'lik eldiven, milli maçlar sebebiyle Süper Lig'e verilen arada formunu yükseltip forma yarışına dahil olmayı planlıyor.