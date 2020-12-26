Okan Kocuk: Muslera gördüğüm en iyi kaleci

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Okan Kocuk, 2-0 kazanılan Trabzonspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı kaleci Okan Kocuk, Trabzonspor karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"GÖRDÜĞÜM EN İYİ KALECİ MUSLERA"

Muslera'dan sonra Galatasaray kalesini korumanın çok zor olduğunu dile getiren Okan, "Muslera gibi kaleciden sonra kaleyi devralmak çok zor iş. Benim gördüğüm en iyi kaleci o. Fatih Ağabey ile birlikte kaleyi teslim attık. Çok iyi savunma yapıyoruz. Gol yemeden zor bir deplasmandan 3 puan aldık. Hocamız hafta içi çok iyi çalıştırdı ve taktikleri eksiksiz yerine getirdik." dedi.

"TAKIM HALİNDE ÇOK İYİYDİK"

Trabzonspor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını dile getiren Okan, "Buradan galibiyetle ayrılmak çok iyi. Mücadele veren tüm takım arkadaşlarıma tebrikler. Takım halinde çok iyiydik. Hocamız yukarıda olsa bile bizi çok iyi çalıştırdı. Taktik disiplinle kazandık." şeklinde konuştu.