Okan Kocuk: Muslera ile rekabet etmek şanssızlık Süper Lig'in yeni takımlarından Samsunspor’un Galatasaray’dan transfer ettiği kaleci Okan Kocuk, "Benim için Galatasaray dönemi kapandı. Orada geçirdiğim zamanlar benim için çok kıymetli ve çok değerliydi. Muslera gibi çok iyi bir kaleci ile çalışmak benim ayrıcalıktı. Benim için onunla çalışmak şans, rekabet etmek ise şanssızlık" dedi.

DHA

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın eteklerindeki 2 bin rakımın üzerinde yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap kampını sürdüren Samsunspor'un Galatasaray'dan transfer ettiği Okan Kocuk, açıklamalarda bulundu.

"Hedefim tabii ki Samsunspor ile birlikte başarılı olmak"

Bu yıl Süper Lig'e çıkan Samsunspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Kocuk, şu şekilde konuştu:

"Samsunspor büyük bir camia, burada olmaktan mutlu ve heyecanlıyım. Hedefim tabii ki Samsunspor ile birlikte başarılı olmak. Ben takım arkadaşlarıma onlar da bana yardımcı olursa inşallah bu sezonu en yukarıda bitirme hedefi içindeyiz"

"Muslera ile rekabet etmek gerçekten çok zor"

Kendi hedeflerinin ise tekrardan milli takıma seçilmek olduğunu ifade eden Kocuk, şu ifadeleri kullandı: