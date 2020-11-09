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    Okan Kocuk performansıyla alkış topladı

    Okan Kocuk performansıyla alkış topladı

    Sivasspor deplasmanında yaptığı kurtarışlarla alınan 3 puanda büyük pay sahibi olan Okan Kocuk, kaledeki yerini sağlamlaştırdı.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2020 - 09:32
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 10:00
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    Fernando Muslera'nın ayağının kırılması üzerine Kasımpaşa'dan transfer edilen Fatih Öztürk, beklentileri karşıyamayınca kaleyi Okan Kocuk'a kaptırmıştı.

    Ankaragücü maçında ortaya koyduğu performansla Sivasspor karşılaşmasına da ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki file bekçisi, 3 puanın kazanılmasında büyük rol oynadı.

    Okan Kocuk performansıyla alkış topladı #1

    FORMAYI KAPTI

    Üst üste gelen Sivasspor ataklarında birçok kritik kurtarışa imza atan Okan, takımı ayakta tutan isim oldu.

    Başarılı kaleci, gösterdiği performansla Fatih Öztürk'ten formayı kapmayı başardı.

    Okan Kocuk performansıyla alkış topladı #2

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