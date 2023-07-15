Okan Kocuk: Samsunspor'da oynamak için heyecanlanıyorum Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor'un file bekçisi Okan Kocuk, takımının kalesini korumak ve taraftarın karşısına çıkmak için heyecanlandığını söyledi.

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Samsunspor'un Galatasaray'dan transfer ettiği 27 yaşındaki file bekçisi Okan Kocuk, AA muhabirine, yeni sezon hazırlıkları ve şampiyon bir takımın kadrosundan şampiyon başka bir takıma gelme süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

"Ortam ve havamız güzel"

Erzurum'da güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini anlatan Okan, şunları dedi:

Takımdaşlık üst seviyedeydi. Sezon öncesi olduğu için yorucu bir kamp ama ortam ve havamız güzel. İnşallah sezon içinde de böyle devam edebiliriz.

"Şampiyon takımın içinde yer alabildiğim için çok mutluyum"

Galatasaray'ın şampiyon olduğu kadroda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Okan, şu şekilde konuştu:

Giresunspor'a bir yıl kiralanmıştım tekrar Galatasaray'a döndüm. Giresun'da gerçekten çok iyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Döndüğümde de çok şans bulamadım ama şampiyon takımın içinde yer alabildiğim için gerçekten çok mutluyum. Çok kaliteli bir kadro ve o kadroyla şampiyon olduğum için mutluyum.

"Umarım hedeflerimize ulaşırız"

Sözleşmesinin sona ermesiyle Samsunspor'a geldiğini vurgulayan Okan Kocuk, şöyle devam etti:

Oradaki sözleşmem bitti ve transfer dönemi başlayınca da benim için hareketli dönem başladı. Çünkü serbest oyuncuydum ve birkaç seçeneğim vardı ama Samsunspor gerçekten büyük bir camia. Burayı seçmemin nedenlerinden birisi de o aslında. Samsunspor, 11 yıl sonra tekrar Süper Lig'e geldi. Bence şu an ait olduğu yerde. Ben de bu forma için elimden geleni yapacağım. İnşallah bu sezon en yüksek performansı göstererek Samsunspor'a yardımcı olacağım. Umarım hedeflerimize ulaşırız.

"Samsunspor'da oynamak için heyecanlanıyorum"

Transfer döneminde teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile iletişim halinde olduklarını ifade eden Okan, şunları kaydetti: