Okan Kocuk topu sektirdi, Victor Osimhen golü buldu

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Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ikinci yarısında Victor Osimhen bir kez daha sahneye çıktı.

OSIMHEN, SAHNEYE ÇIKTI

Osimhen, Samsunspor kalecisi Okan Kocuk'un hatasını değerlendirerek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Dakikalar 55'i gösterdiğinde Yunus Akgün ceza sahası sol çaprazından arka direğe doğru ortaladı, Osimhen'in kafa vuruşu yakın köşeden ağlarla buluştu.

OKAN, SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ

Bu golün ardından ise Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medyadan bir dönem Galatasaray'ın da kalesini koruyan Okan Kocuk'a tepki gösterdi.

Futbolseverler, topu elinden kaçıran Samsunspor kalecisine eleştirilerde bulundu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)