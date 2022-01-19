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    Okan Kocuk'un performansı alkış aldı

    Okan Kocuk'un performansı alkış aldı

    Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor karşısında 2 kez penaltı çıkaran Okan Kocuk, performansıyla göz doldurdu.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2022 - 22:39
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 22:56
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    Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor evinde Giresunspor'u ağırladı. Bordo-mavililer, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

    Maçın en çok konuşulan ismi Giresunspor'un kalecisi Okan Kocuk oldu. Galatasaray'dan Giresunspor'a transfer olan Kocuk, çıkardığı iki penaltı ile maçın adamı oldu.

    Okan Kocuk un performansı alkış aldı #1

    24 ŞUTUN 20'SİNİ ÇIKARDI

    Koçuk'un diğer maçlarda gösterdiği performans da alkış aldı. Bu sezon Okan Kocuk, Süper Lig'de kalesine gelen 24 şutun 20'sini çıkarmayı başardı.

    Okan Kocuk un performansı alkış aldı #2

    Okan Kocuk un performansı alkış aldı #3


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