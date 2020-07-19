Okan: Muslera'dan sonra kaleye geçmek çok zor

Galatasaray'ın 24 yaşındaki file bekçisi Okan Kocuk, Muslera'nın Türkiye'de oynayan gelmiş geçmiş en iyi kaleci olduğunu söyledi.

Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Okan Kocuk, maç sonunda açıklamalar yaptı.

"GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİSİ"

Muslera'dan sonra kaleye geçmenin zor olduğunu vurgulayan Okan, "Muslera'dan sonra kaleyi almak herkes için zordur. Muslera, Türkiye'ye gelmiş en iyi kalecidir. Ben de her gün daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Muslera da her idmanda yanımda. Çok büyük oyuncu. Ben de iyi bir karakter ve sonra iyi bir kaleci olmak istiyorum." dedi.

Okan sözlerini, "Fatih Hoca'ya teşekkür ederim, bana katkısı çok fazla." ifadeleriyle tamamladı.