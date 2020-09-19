Okay Yokuşlu: Galatasaray'a transfer olmayı düşünmüyorum

Adı Galatasaray ile anılan Celta Vigolu futbolcu Okay Yokuşlu, İspanya'da mutlu olduğunu söyledi.

Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu, İspanyol basınına verdiği röportajda Galatasaray'dan gelen teklif hakkında konuştu.

Transfer 5 Ekim'de kapanacak ve Galatasaray'ın seni transfer etmek istediği ortaya çıktı. Ne düşünüyorsun?

"Ben bir Celta Vigo futbolcusuyum ve bundan fazlasını söyleyemem. Celta'da olduğum için mutluyum. Yeteneklerimi sahaya yansıtmak ve futbol oynamak istiyorum. Oyuncuların transfer döneminde başka bir takıma gitmesi normal ama ben şu an Celta'dayım ve mutluyum."

"TRANSFER OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, seni transfer etmek istediklerini açıkladı.

"Evet, biliyorum. Fatih Terim'i Türk Milli Takımından tanırım. İlişkimiz çok iyidir ama ben Celta Vigo'dayım ve buranın bir futbolcuyum, mutluyum. Başka bir kulübe transfer olmayı düşünmüyorum. Kulübü, takım arkadaşlarımı ve buradaki her şeyi çok seviyorum."

Fatih Terim ile konuştun mu?

"Hayır."

Yüzde 100 olarak "Celta Vigo'da devam edeceğim" diyebilir misin?

"Kimse, bir şeyden yüzde 100 olarak emin değildir. Çünkü, futbol dünyasında gelecek öngörülmezdir. Ancak, ben şu anda Celta Vigo'dayım. Her maçta kulübüm için elimden gelenin en iyisini yapacağım."