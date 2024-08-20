Okay Yokuşlu: Hayata başka bakan bir Okay var artık Trabzonspor’un yeni transferi Okay Yokuşlu, bordo-mavili formaya dönüşünü ve futbolculuk kariyerindeki gelişimini anlattı.

Haber Merkezi

Trabzonspor’un İngiltere Championship ekibi West Bromwich Albion’dan kadrosuna kattığı Okay Yokuşlu, Trabzonspor Dergisi’nin 220’nci sayısına açıklamalarda bulundu.

2021-22 sezonu şampiyonluk kutlamalarını büyük bir keyifle takip ettiğini dile getiren Yokuşlu, "O zaman 20 yaşındaydım ve çok gençtim. Geçen sürede çok şey öğrendim, özellikle Avrupa'da. Daha olgun, futbolu daha oturmuş, daha profesyonel yaşayan ve hayata başka bakan bir Okay var artık." dedi.

Yokuşlu, şunları kaydetti:

"TEMPO VE OYUNDA KALMA SÜRESİ"

"Süper Lig, La Liga ve Championship ligleri arasındaki en belirgin farklar nedir?"

Öncelikle tempo ve topun oyunda kalma süresi. Diğer iki ligle bizim ligimiz arasında bu anlamda çok fark var. Taktiksel açıdan İspanya biraz daha topa sahip olma oyununu fazla oynuyor. İngiltere ise daha direkt futbol, daha kazanmaya odaklı. Ama İspanyol hocaların oraya gitmesi ile bu ekol İngiltere'ye de kaymaya başladı. Çok kaliteli ligler, dünyanın en büyük iki ligi sonuçta

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI DEĞERLENDİRMESİ

Dürüst olmak gerekirse beklediğimden de iyiydi. Işık ve müzik şovları, stattaki ve denizdeki gösteriler müthişti. Orada bana çok sordular, çok beğendiler. Umarım benim de içinde olduğum senaryoda aynı duyguları yeniden yaşarız. En büyük hedefim bu.

İNGİLTERE ÖRNEĞİ

"Futbolun daha da heyecanlı ve seyredilir hale gelmesi için neler yapılabilir?"

Topun oyunda kalma süresi benim için en önemli kriterdir. Top oyunda ne kadar kalırsa o kadar çok futbol izliyorsun, gol izliyorsun. Şöyle bir kriter duymuştum; belki bizim ligimizde de vardır bilgi sahibi değilim ama İngiltere'de hakemlerin topu belli bir süre oyunda tutmaları gerekiyor. Sağlayamazlarsa bir sonraki hafta maç alamıyorlar. Topun oyunda kalma süresinin artırılmasına yönelik çözüm bulmak birinci öncelik olmalı.

EN İYİ 11'İNİ AÇIKLADI

Futbolculuk sonrası planının antrenörlük olduğunu kaydeden Yokuşlu, geçmişten bugüne, dünyanın en iyi 11’ini ise şöyle sıraladı:

“Buffon - Cafu, Maldini, Roberto Carlos – Rodri - Xavi, Inıesta, Zidane - Messi, Ronaldinho - Ronaldo Nazario.”