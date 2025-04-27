Okay Yokuşlu'dan Fatih Tekke sözleri

İHA

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Alanyaspor'u 4-3 mağlup etti.

Bordo-mavili takımın başarılı futbolcusu Okay Yokuşlu, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ÇOK İYİ BAŞLADIĞIMIZ BİR MAÇTI"

Fatih Tekke’nin taktikleri doğrultusunda takım için elinden geleni yapmaya çalıştığını vurgulayarak, şu şekilde konuştu:

Çok iyi başladığımız bir maçtı. Golleri de bulduk zaten. Sonrasında beklenmedik goller oldu. Tabi ki maç içerisinde istediğimiz şeyler değildi. Zaman zaman zor durumda kaldık ama önemli olan takımın reaksiyonuydu. Futbol bu, beklemediğiniz şeyler 90 dakika boyunca başınıza gelebiliyor. Önemli olan bunlara reaksiyon verebilmek. 4 tane güzel gol izledik. Kazandığımız için mutluyuz. Kariyerim boyunca hep orta saha oyuncusuyum. Yurt dışında zaman zaman stoper oynadığım olmuştu. Savic’in biraz ağrısı vardı. Serdar’ın sakatlığı var. O yüzden hocamız öyle uygun gördü. Fatih hocamızın dediği taktikler doğrultusunda takımımız için elimden geleni yapıyorum. O yüzden benim için fark etmiyor. Stoper oynayarak takıma katkı sağlamaktan da gayet memnunum.

"HOCAMIZIN DEDİKLERİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Trabzonspor’un sezon içerisindeki 3 teknik direktörlük değişimi ile ilgili soruya Yokuşlu, şu şekilde konuştu:

Bu isimler hem Trabzonspor’a hem de Türkiye’ye mahal olmuş önemli hocalar. Fatih hocayla beraber tabii ki belli bir şablonumuz var ve bunu da her oyuncuya aşılamak istiyor. Saha içinde bir çok varyasyonumuz var. Zaman zaman rakibin baskılarına ve bizim çıkışımıza göre şablonu oturtma aşamasındayız. Kolay olmuyor, bunlar uzun süreçler. Fatih hoca geldikten sonra takımın verdiği reaksiyon ve söylediklerini yapma çabası çok değerli. Hem önümüzdeki sezon için umut vaat edici bazı şeyler görüyoruz. Bazı eksiklerimiz var. Bazen istediklerimiz olmuyor ama bu doğal bir süreç diye düşünüyorum. Bütün oyuncular olarak hocamızın dediklerini yapmaya çalışıyoruz.

"TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANMA İHTİMALİMİZ VAR"

Türkiye Kupası’nın çok önemli olduğunun altını çizen Yokuşlu, şu ifadeleri kullandı:

Avrupa’ya gitmenin en kısa yolu hem de Türkiye Kupası’nı kazanma ihtimalimiz var. Ligde gelebileceğimiz en iyi yere gelmeye çalışıyoruz. Sezon içerisinde bazen istediğimiz şeyler olmadı ama son haftalarda yükselen bir grafiğimiz var.

"ÇOK KEYİF ALIYORUZ"

Trabzonspor U19 takımının UEFA’daki başarısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yokuşlu, şu şekilde konuştu:

Özellikle alt yaş kategorilerde bu tarz başarılar çok önemli. Çok güzel bir takımdaşlıkları var. Maçları izlerken çok keyif alıyoruz. Her zaman arkasındayız. Umarım bir gün geldiğinde onlar da Trabzonspor formasını inşallah terletecekler. Hepimiz bu yollardan geçtik. Yakaladıkları başarı çok önemli. Umarım Hem Türk futbolu onlara uygun ortamı sağlar hem de onlar kendilerini geliştirip hedeflediklerini noktaya gelirler.

"BENCE ODAKLANMAMIZ GEREKEN ASIL SORUN ORASI DEĞİL"

Trabzonspor aleyhindeki penaltı kararları ile ilgili soruya Yokuşlu, şunları dedi: