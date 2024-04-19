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Okay Yokuşlu'nun golü, Championship'te mart ayının en iyisine aday!

Okay Yokuşlu'nun golü, Championship'te mart ayının en iyisine aday! Orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu'nun Huddersfield Town'a attığı gol İngiltere Championship'te ayın en iyisine aday oldu.